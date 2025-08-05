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HedgeTrade Fiyatı (HEDG)

Listelenmedi

HedgeTrade (HEDG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02840865
$0,02840865$0,02840865
+%4,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü HedgeTrade (HEDG) Fiyatı

HedgeTrade (HEDG), şu anda 0,02840865 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. HEDG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

HedgeTrade Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,36
HedgeTrade 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında HedgeTrade (HEDG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, HedgeTrade / USD fiyat değişimi, $ +0,0011876.
Son 30 gün içerisinde, HedgeTrade / USD fiyat değişimi, $ +0,0037972422.
Son 60 gün içerisinde, HedgeTrade / USD fiyat değişimi, $ -0,0034710711.
Son 90 gün içerisinde, HedgeTrade / USD fiyat değişimi, $ +0,017638951925880552.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0011876+%4,36
30 Gün$ +0,0037972422+%13,37
60 Gün$ -0,0034710711-%12,21
90 Gün$ +0,017638951925880552+%163,78

HedgeTrade (HEDG) Fiyat Analizi

En güncel HedgeTrade fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02712305
$ 0,02712305$ 0,02712305

$ 0,02901918
$ 0,02901918$ 0,02901918

$ 3,31
$ 3,31$ 3,31

+%0,22

+%4,36

-%0,84

HedgeTrade (HEDG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

HedgeTrade (HEDG) Nedir?

HedgeTrade is a decentralized prediction market focused on a wide variety of financial assets. Trade predictions can then be purchased using the HEDG token for users to replicate and learn from. Correct trade predictions award the trade predictor with the HEDG tokens originally put forth by those individuals who purchased that prediction originally through the marketplace. Incorrect trade predictions see the HEDG tokens used to buy that prediction returned to the original buyer(s).

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HedgeTrade (HEDG) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

HedgeTrade (HEDG) Token Ekonomisi

HedgeTrade (HEDG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HEDG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

HEDG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HEDG / VND
747,57362475
1 HEDG / AUD
A$0,043749321
1 HEDG / GBP
0,0213064875
1 HEDG / EUR
0,024431439
1 HEDG / USD
$0,02840865
1 HEDG / MYR
RM0,1201685895
1 HEDG / TRY
1,155095709
1 HEDG / JPY
¥4,17607155
1 HEDG / ARS
ARS$38,5462767525
1 HEDG / RUB
2,2655898375
1 HEDG / INR
2,4968362485
1 HEDG / IDR
Rp465,715499256
1 HEDG / KRW
39,292571988
1 HEDG / PHP
1,628951991
1 HEDG / EGP
￡E.1,3763990925
1 HEDG / BRL
R$0,1559634885
1 HEDG / CAD
C$0,0389198505
1 HEDG / BDT
3,459605397
1 HEDG / NGN
43,2399539055
1 HEDG / UAH
1,185208878
1 HEDG / VES
Bs3,5794899
1 HEDG / CLP
$27,4427559
1 HEDG / PKR
Rs8,043056988
1 HEDG / KZT
15,3392505675
1 HEDG / THB
฿0,9178834815
1 HEDG / TWD
NT$0,849418635
1 HEDG / AED
د.إ0,1042597455
1 HEDG / CHF
Fr0,02272692
1 HEDG / HKD
HK$0,222723816
1 HEDG / MAD
.د.م0,257382369
1 HEDG / MXN
$0,536355312
1 HEDG / PLN
0,1048279185
1 HEDG / RON
лв0,124429887
1 HEDG / SEK
kr0,273859386
1 HEDG / BGN
лв0,047726532
1 HEDG / HUF
Ft9,789052617
1 HEDG / CZK
0,6031156395
1 HEDG / KWD
د.ك0,00866463825
1 HEDG / ILS
0,0968734965