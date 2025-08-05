HedgeTrade (HEDG) Nedir?

HedgeTrade is a decentralized prediction market focused on a wide variety of financial assets. Trade predictions can then be purchased using the HEDG token for users to replicate and learn from. Correct trade predictions award the trade predictor with the HEDG tokens originally put forth by those individuals who purchased that prediction originally through the marketplace. Incorrect trade predictions see the HEDG tokens used to buy that prediction returned to the original buyer(s).

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HedgeTrade (HEDG) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

HedgeTrade (HEDG) Token Ekonomisi

HedgeTrade (HEDG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HEDG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!