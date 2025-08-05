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HEGIC yVault Fiyatı (YVHEGIC)

Listelenmedi

HEGIC yVault (YVHEGIC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03510356
$0,03510356$0,03510356
+%5,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü HEGIC yVault (YVHEGIC) Fiyatı

HEGIC yVault (YVHEGIC), şu anda 0,03510356 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. YVHEGIC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

HEGIC yVault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,36
HEGIC yVault 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında HEGIC yVault (YVHEGIC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, HEGIC yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,00178383.
Son 30 gün içerisinde, HEGIC yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,0075925840.
Son 60 gün içerisinde, HEGIC yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,0021841470.
Son 90 gün içerisinde, HEGIC yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,005890295231528617.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00178383+%5,36
30 Gün$ +0,0075925840+%21,63
60 Gün$ +0,0021841470+%6,22
90 Gün$ +0,005890295231528617+%20,16

HEGIC yVault (YVHEGIC) Fiyat Analizi

En güncel HEGIC yVault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,03327283
$ 0,03327283$ 0,03327283

$ 0,03513627
$ 0,03513627$ 0,03513627

$ 0,04989429
$ 0,04989429$ 0,04989429

+%0,04

+%5,36

-%1,54

HEGIC yVault (YVHEGIC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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HEGIC yVault (YVHEGIC) Kaynağı

Resmi Websitesi

HEGIC yVault (YVHEGIC) Token Ekonomisi

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YVHEGIC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YVHEGIC / VND
923,7501814
1 YVHEGIC / AUD
A$0,0540594824
1 YVHEGIC / GBP
0,02632767
1 YVHEGIC / EUR
0,0301890616
1 YVHEGIC / USD
$0,03510356
1 YVHEGIC / MYR
RM0,1484880588
1 YVHEGIC / TRY
1,4273107496
1 YVHEGIC / JPY
¥5,16022332
1 YVHEGIC / ARS
ARS$47,630265386
1 YVHEGIC / RUB
2,79950891
1 YVHEGIC / INR
3,0852518884
1 YVHEGIC / IDR
Rp575,4681046464
1 YVHEGIC / KRW
48,6198347424
1 YVHEGIC / PHP
2,0128381304
1 YVHEGIC / EGP
￡E.1,700767482
1 YVHEGIC / BRL
R$0,1927185444
1 YVHEGIC / CAD
C$0,0480918772
1 YVHEGIC / BDT
4,2749115368
1 YVHEGIC / NGN
53,4300755692
1 YVHEGIC / UAH
1,4645205232
1 YVHEGIC / VES
Bs4,42304856
1 YVHEGIC / CLP
$33,91003896
1 YVHEGIC / PKR
Rs9,9385199072
1 YVHEGIC / KZT
18,954167222
1 YVHEGIC / THB
฿1,1341960236
1 YVHEGIC / TWD
NT$1,049596444
1 YVHEGIC / AED
د.إ0,1288300652
1 YVHEGIC / CHF
Fr0,028082848
1 YVHEGIC / HKD
HK$0,2752119104
1 YVHEGIC / MAD
.د.م0,3180382536
1 YVHEGIC / MXN
$0,6627552128
1 YVHEGIC / PLN
0,1295321364
1 YVHEGIC / RON
лв0,1537535928
1 YVHEGIC / SEK
kr0,3383983184
1 YVHEGIC / BGN
лв0,0589739808
1 YVHEGIC / HUF
Ft12,0959847048
1 YVHEGIC / CZK
0,7452485788
1 YVHEGIC / KWD
د.ك0,0107065858
1 YVHEGIC / ILS
0,1197031396