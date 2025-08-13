HEXFIRE (FIRE) Nedir?

HEXFIREIO, $FIRE was created to be used as an educational tool to help users discover how they can use the Pulsechain blockchain to further their pursuit of financial independence. It was created using the Open Zeppelin v2.0 library. The limited supply is capped at 369,369,369,369 tokens.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

HEXFIRE (FIRE) Kaynağı Resmi Websitesi

HEXFIRE (FIRE) Token Ekonomisi

HEXFIRE (FIRE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FIRE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!