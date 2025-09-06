Hinkal Staked ETH (HETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 4.796,05$ 4.796,05 $ 4.796,05 En Düşük Fiyat $ 1.572,38$ 1.572,38 $ 1.572,38 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

Hinkal Staked ETH (HETH) canlı fiyatı $4.635,03. HETH, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4.796,05, en düşük fiyatı ise $ 1.572,38 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HETH son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hinkal Staked ETH (HETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,22M$ 5,22M $ 5,22M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.126,0 1.126,0 1.126,0

Şu anki Hinkal Staked ETH piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HETH arzı 0,00 olup, toplam arzı 1126.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,22M.