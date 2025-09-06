HETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

Hinkal Staked ETH Logosu

Hinkal Staked ETH Fiyatı (HETH)

Listelenmedi

1 HETH / USD Canlı Fiyatı:

$4.635,03
$4.635,03$4.635,03
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Hinkal Staked ETH (HETH) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-06 09:43:17 (UTC+8)

Hinkal Staked ETH (HETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.796,05
$ 4.796,05$ 4.796,05

$ 1.572,38
$ 1.572,38$ 1.572,38

--

--

%0,00

%0,00

Hinkal Staked ETH (HETH) canlı fiyatı $4.635,03. HETH, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4.796,05, en düşük fiyatı ise $ 1.572,38 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HETH son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hinkal Staked ETH (HETH) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 5,22M
$ 5,22M$ 5,22M

0,00
0,00 0,00

1.126,0
1.126,0 1.126,0

Şu anki Hinkal Staked ETH piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HETH arzı 0,00 olup, toplam arzı 1126.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,22M.

Hinkal Staked ETH (HETH) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Hinkal Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hinkal Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.516,5896955510.
Son 60 gün içerisinde, Hinkal Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +4.184,4476096280.
Son 90 gün içerisinde, Hinkal Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +1.516,5896955510+%32,72
60 Gün$ +4.184,4476096280+%90,28
90 Gün$ 0--

Hinkal Staked ETH (HETH) Nedir?

Hinkal is an institutional-grade Shared Privacy Layer enabling anonymity staking and confidential cross-chain transactions. Users can store assets and execute cross-chain transactions across DeFi markets without compromising privacy or compliance. They are also incentivized to increase the Shared Privacy Pool by staking their assets. In return, they receive rewards and Liquid Privacy Tokens (LPTs) representing their staked assets that can be used for further strategies.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hinkal Staked ETH (HETH) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Hinkal Staked ETH Fiyat Tahmini (USD)

Hinkal Staked ETH (HETH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Hinkal Staked ETH (HETH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Hinkal Staked ETH için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Hinkal Staked ETH fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

Hinkal Staked ETH (HETH) Token Ekonomisi

Hinkal Staked ETH (HETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hinkal Staked ETH (HETH) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Hinkal Staked ETH (HETH) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HETH fiyatı, 4.635,03 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HETH / USD güncel fiyatı nedir?
HETH / USD güncel fiyatı $ 4.635,03. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Hinkal Staked ETH varlığının piyasa değeri nedir?
HETH piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HETH arzı nedir?
Dolaşımdaki HETH arzı, 0,00 USD.
HETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HETH, ATH fiyatı olan 4.796,05 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HETH fiyatı (ATL) nedir?
HETH, ATL fiyatı olan 1.572,38 USD değerine düştü.
HETH işlem hacmi nedir?
HETH için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HETH bu yıl daha da yükselir mi?
HETH piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HETH fiyat tahminine göz atın.
Hinkal Staked ETH (HETH) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-05 15:06:00Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
09-05 12:39:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor
09-05 02:06:00Sektör Haberleri
Ethereum 在八月份於 CEX 平台的現貨交易量七年來首次超越 Bitcoin
09-04 17:54:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
09-04 13:57:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı
09-04 10:38:00Sektör Haberleri
ETH 交易平台儲備量創 3 年新低，過去 3 個月提款速度加快

