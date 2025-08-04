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Hippius Fiyatı (SN75)

Listelenmedi

Hippius (SN75) Canlı Fiyat Grafiği

$3,22
$3,22$3,22
-%5,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Hippius (SN75) Fiyatı

Hippius (SN75), şu anda 3,22 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 5,29M USD piyasa değerine sahiptir. SN75 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hippius Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%5,40
Hippius 24 saatlik fiyat değişimi
1,64M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Hippius (SN75) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Hippius / USD fiyat değişimi, $ -0,1842508246109.
Son 30 gün içerisinde, Hippius / USD fiyat değişimi, $ -0,8115211440.
Son 60 gün içerisinde, Hippius / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hippius / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,1842508246109-%5,40
30 Gün$ -0,8115211440-%25,20
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Hippius (SN75) Fiyat Analizi

En güncel Hippius fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,22
$ 3,22$ 3,22

$ 3,41
$ 3,41$ 3,41

$ 9,04
$ 9,04$ 9,04

-%0,63

-%5,40

-%27,30

Hippius (SN75) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 5,29M
$ 5,29M$ 5,29M

--
----

1,64M
1,64M 1,64M

Hippius (SN75) Nedir?

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Hippius (SN75) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Hippius (SN75) Token Ekonomisi

Hippius (SN75) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SN75 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SN75 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN75 / VND
84.734,3
1 SN75 / AUD
A$4,9588
1 SN75 / GBP
2,415
1 SN75 / EUR
2,7692
1 SN75 / USD
$3,22
1 SN75 / MYR
RM13,6206
1 SN75 / TRY
130,9574
1 SN75 / JPY
¥473,34
1 SN75 / ARS
ARS$4.392,885
1 SN75 / RUB
256,7628
1 SN75 / INR
282,1364
1 SN75 / IDR
Rp52.786,8768
1 SN75 / KRW
4.453,6464
1 SN75 / PHP
184,4416
1 SN75 / EGP
￡E.155,9768
1 SN75 / BRL
R$17,9354
1 SN75 / CAD
C$4,4114
1 SN75 / BDT
392,1316
1 SN75 / NGN
4.901,0654
1 SN75 / UAH
134,3384
1 SN75 / VES
Bs396,06
1 SN75 / CLP
$3.116,96
1 SN75 / PKR
Rs912,6768
1 SN75 / KZT
1.738,639
1 SN75 / THB
฿104,3602
1 SN75 / TWD
NT$96,0204
1 SN75 / AED
د.إ11,8174
1 SN75 / CHF
Fr2,576
1 SN75 / HKD
HK$25,2448
1 SN75 / MAD
.د.م29,1732
1 SN75 / MXN
$60,5682
1 SN75 / PLN
11,8818
1 SN75 / RON
лв14,1036
1 SN75 / SEK
kr31,073
1 SN75 / BGN
лв5,4418
1 SN75 / HUF
Ft1.106,9072
1 SN75 / CZK
68,2962
1 SN75 / KWD
د.ك0,9821
1 SN75 / ILS
10,9802