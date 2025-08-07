Hitmakr (HMKR) Nedir?

Hitmakr is a groundbreaking web3 audio platform token developed on ethereum blockchain to revolutionize the music industry by prioritizing artists' rights, transparency, and fair compensation. Our mission is to empower musicians and content creators, allowing them to take control of their work, maximize revenue, and build a sustainable career in the digital age. Hitmakr is focused on generating value through gating, ownership and licensing. We aim to create a place where creators can generate value through creating audio that their communities can truly own and use.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hitmakr (HMKR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Hitmakr (HMKR) Token Ekonomisi

Hitmakr (HMKR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HMKR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!