Bugünkü HODL BOYZ Fiyatı

Bugünkü HODL BOYZ (HODL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 96,25 değişim gösterdi. Mevcut HODL / USD dönüşüm oranı HODL başına $ 0 şeklindedir.

HODL BOYZ, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.714,97 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 969,28M HODL şeklindedir. Son 24 saat içinde HODL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HODL, son bir saatte -%0,56 ve son 7 günde -%98,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 17,26K seviyesine ulaştı.

HODL BOYZ (HODL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,71K$ 4,71K $ 4,71K Hacim (24 Sa) $ 17,26K$ 17,26K $ 17,26K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,86K$ 4,86K $ 4,86K Dolaşım Arzı 969,28M 969,28M 969,28M Toplam Arz 999.227.748,400313 999.227.748,400313 999.227.748,400313

