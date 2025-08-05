Holdstation Utility GOLD (UGOLD) Nedir?

uGOLD is an utility token of Holdstation following the ERC-20 standard, and it can only be earned by converting GOLD at a 1:1 ratio. Users holding uGOLD enjoy various benefits, including paying discount fees, exchanging for stablecoins, converting to HOLD, and purchasing items within the ecosystem.

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Holdstation Utility GOLD (UGOLD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Holdstation Utility GOLD (UGOLD) Token Ekonomisi

Holdstation Utility GOLD (UGOLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UGOLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!