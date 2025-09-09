homeless coin (HOMELESS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00006088 24 sa Yüksek $ 0,00016214 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00016214 En Düşük Fiyat $ 0,00006088 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%12,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%36,23 Fiyat Değişimi (7 G) --

homeless coin (HOMELESS) canlı fiyatı $0,00007992. HOMELESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006088 ve en yüksek $ 0,00016214 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HOMELESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00016214, en düşük fiyatı ise $ 0,00006088 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HOMELESS son bir saatte +%12,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%36,23 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

homeless coin (HOMELESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 81,15K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 81,15K Dolaşım Arzı 999,95M Toplam Arz 999.950.497,118537

Şu anki homeless coin piyasa değeri $ 81,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HOMELESS arzı 999,95M olup, toplam arzı 999950497.118537. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 81,15K.