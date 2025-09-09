HOMELESS Hakkında Daha Fazla Bilgi

homeless coin Logosu

homeless coin Fiyatı (HOMELESS)

Listelenmedi

1 HOMELESS / USD Canlı Fiyatı:

-%36,701D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
homeless coin (HOMELESS) Canlı Fiyat Grafiği
homeless coin (HOMELESS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%12,03

-%36,23

--

--

homeless coin (HOMELESS) canlı fiyatı $0,00007992. HOMELESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006088 ve en yüksek $ 0,00016214 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HOMELESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00016214, en düşük fiyatı ise $ 0,00006088 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HOMELESS son bir saatte +%12,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%36,23 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

homeless coin (HOMELESS) Piyasa Bilgileri

Şu anki homeless coin piyasa değeri $ 81,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HOMELESS arzı 999,95M olup, toplam arzı 999950497.118537. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 81,15K.

homeless coin (HOMELESS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, homeless coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, homeless coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, homeless coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, homeless coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%36,23
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

homeless coin (HOMELESS) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

homeless coin Fiyat Tahmini (USD)

homeless coin (HOMELESS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? homeless coin (HOMELESS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak homeless coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

homeless coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HOMELESS Varlığından Yerel Para Birimlerine

homeless coin (HOMELESS) Token Ekonomisi

homeless coin (HOMELESS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HOMELESS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: homeless coin (HOMELESS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü homeless coin (HOMELESS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HOMELESS fiyatı, 0,00007992 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HOMELESS / USD güncel fiyatı nedir?
HOMELESS / USD güncel fiyatı $ 0,00007992. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
homeless coin varlığının piyasa değeri nedir?
HOMELESS piyasa değeri $ 81,15K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HOMELESS arzı nedir?
Dolaşımdaki HOMELESS arzı, 999,95M USD.
HOMELESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HOMELESS, ATH fiyatı olan 0,00016214 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HOMELESS fiyatı (ATL) nedir?
HOMELESS, ATL fiyatı olan 0,00006088 USD değerine düştü.
HOMELESS işlem hacmi nedir?
HOMELESS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HOMELESS bu yıl daha da yükselir mi?
HOMELESS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HOMELESS fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.