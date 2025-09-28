Hooded Cult (HOODED) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001991 $ 0,00001991 $ 0,00001991 24 sa Düşük $ 0,00005219 $ 0,00005219 $ 0,00005219 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001991$ 0,00001991 $ 0,00001991 24 sa Yüksek $ 0,00005219$ 0,00005219 $ 0,00005219 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00005219$ 0,00005219 $ 0,00005219 En Düşük Fiyat $ 0,00001991$ 0,00001991 $ 0,00001991 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%13,12 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%54,95 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Hooded Cult (HOODED) canlı fiyatı $0,00001925. HOODED, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001991 ve en yüksek $ 0,00005219 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HOODED için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00005219, en düşük fiyatı ise $ 0,00001991 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HOODED son bir saatte -%13,12 değişim gösterdi, 24 saatte -%54,95 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hooded Cult (HOODED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,17K$ 19,17K $ 19,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,17K$ 19,17K $ 19,17K Dolaşım Arzı 995,73M 995,73M 995,73M Toplam Arz 995.725.068,726945 995.725.068,726945 995.725.068,726945

Şu anki Hooded Cult piyasa değeri $ 19,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HOODED arzı 995,73M olup, toplam arzı 995725068.726945. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,17K.