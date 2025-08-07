HTL Hakkında Daha Fazla Bilgi

HTL Fiyat Bilgileri

HTL Resmi Websitesi

HTL Token Ekonomisi

HTL Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Hotelium Logosu

Hotelium Fiyatı (HTL)

Listelenmedi

Hotelium (HTL) Canlı Fiyat Grafiği

$7,67
$7,67$7,67
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Hotelium (HTL) Fiyatı

Hotelium (HTL), şu anda 7,67 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. HTL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hotelium Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,29
Hotelium 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki HTL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HTL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Hotelium (HTL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Hotelium / USD fiyat değişimi, $ +0,02199955.
Son 30 gün içerisinde, Hotelium / USD fiyat değişimi, $ +0,3585456550.
Son 60 gün içerisinde, Hotelium / USD fiyat değişimi, $ +0,7722485810.
Son 90 gün içerisinde, Hotelium / USD fiyat değişimi, $ +1,04884837877899.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02199955+%0,29
30 Gün$ +0,3585456550+%4,67
60 Gün$ +0,7722485810+%10,07
90 Gün$ +1,04884837877899+%15,84

Hotelium (HTL) Fiyat Analizi

En güncel Hotelium fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 7,62
$ 7,62$ 7,62

$ 7,72
$ 7,72$ 7,72

$ 7,92
$ 7,92$ 7,92

-%0,17

+%0,29

-%0,10

Hotelium (HTL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Hotelium (HTL) Nedir?

The Hotelium token (HTL) is an utility token of ERC-20 type on the Ethereum blockchain. They are the foundation of the whole Hotelium ecosystem as they will give clients and hotel owners access to the decentralized Hotelium platform. Our ledger will keep record of all transactions and execute booking and payments via smart contracts.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hotelium (HTL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Hotelium (HTL) Token Ekonomisi

Hotelium (HTL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HTL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hotelium (HTL) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

HTL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HTL / VND
201.836,05
1 HTL / AUD
A$11,7351
1 HTL / GBP
5,6758
1 HTL / EUR
6,5195
1 HTL / USD
$7,67
1 HTL / MYR
RM32,3674
1 HTL / TRY
311,8622
1 HTL / JPY
¥1.127,49
1 HTL / ARS
ARS$10.212,9885
1 HTL / RUB
613,6
1 HTL / INR
672,9658
1 HTL / IDR
Rp125.737,6848
1 HTL / KRW
10.623,2568
1 HTL / PHP
439,6444
1 HTL / EGP
￡E.371,5348
1 HTL / BRL
R$41,8015
1 HTL / CAD
C$10,5079
1 HTL / BDT
929,7574
1 HTL / NGN
11.692,0713
1 HTL / UAH
317,8448
1 HTL / VES
Bs981,76
1 HTL / CLP
$7.439,9
1 HTL / PKR
Rs2.169,076
1 HTL / KZT
4.105,9811
1 HTL / THB
฿247,8944
1 HTL / TWD
NT$228,8728
1 HTL / AED
د.إ28,1489
1 HTL / CHF
Fr6,136
1 HTL / HKD
HK$60,1328
1 HTL / MAD
.د.م69,2601
1 HTL / MXN
$142,662
1 HTL / PLN
28,0722
1 HTL / RON
лв33,3645
1 HTL / SEK
kr73,7087
1 HTL / BGN
лв12,8089
1 HTL / HUF
Ft2.618,6147
1 HTL / CZK
161,6836
1 HTL / KWD
د.ك2,33935
1 HTL / ILS
26,2314