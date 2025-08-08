HowToPay Fiyatı (HTP)
HowToPay (HTP), şu anda 0,00011195 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. HTP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki HTP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HTP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, HowToPay / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, HowToPay / USD fiyat değişimi, $ -0,0000350636.
Son 60 gün içerisinde, HowToPay / USD fiyat değişimi, $ -0,0000621358.
Son 90 gün içerisinde, HowToPay / USD fiyat değişimi, $ -0,00033418141357379023.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,16
|30 Gün
|$ -0,0000350636
|-%31,32
|60 Gün
|$ -0,0000621358
|-%55,50
|90 Gün
|$ -0,00033418141357379023
|-%74,90
En güncel HowToPay fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,21
+%0,16
+%17,54
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The HowToPay (HTP) token is a cryptocurrency developed by Confidia Limited to enhance digital payment solutions within the HowToPay ecosystem. Launched in May 2020, Confidia has established itself as a trusted provider of payment services, and the introduction of the HTP token aims to facilitate more efficient domestic and cross-border transactions. HTP tokens are designed to offer quick, secure, and low-cost payments across the HowToPay POS network. Users can utilize these tokens for in-store purchases via Point-of-Sale (POS) systems or for online transactions, ensuring seamless financial exchanges within the ecosystem. The token supports both domestic and international payments, making it a versatile tool for global commerce. HOW TO PAY Beyond facilitating transactions, HTP tokens provide several utilities within the HowToPay platform: Discounted Fees: Token holders benefit from reduced transaction costs when processing payments through HowToPay's services, making it more cost-effective for frequent users. Network Growth Incentives: Users can earn rewards by promoting and increasing engagement with the platform, contributing to its expansion and stability. The HTP token is built on the Binance Smart Chain, ensuring fast, secure, and low-cost transactions. As of November 2024, the token is trading on global exchanges, including Dex-Trade, providing accessibility to a wide audience. In summary, the HowToPay HTP token project aims to revolutionise digital payments by offering a comprehensive solution that integrates seamless transactions, cost savings, and user engagement incentives within a secure and efficient ecosystem.
