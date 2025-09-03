HugeWin (HUGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02883001 $ 0,02883001 $ 0,02883001 24 sa Düşük $ 0,02883001 $ 0,02883001 $ 0,02883001 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02883001$ 0,02883001 $ 0,02883001 24 sa Yüksek $ 0,02883001$ 0,02883001 $ 0,02883001 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02883047$ 0,02883047 $ 0,02883047 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) %0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) +%2.151,48 Fiyat Değişimi (7 G) +%2.151,48

HugeWin (HUGE) canlı fiyatı $0,02883001. HUGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02883001 ve en yüksek $ 0,02883001 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HUGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02883047, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HUGE son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde +%2.151,48 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

HugeWin (HUGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,40B$ 22,40B $ 22,40B Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 777.000.000.000,0 777.000.000.000,0 777.000.000.000,0

Şu anki HugeWin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HUGE arzı 0,00 olup, toplam arzı 777000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,40B.