HugeWin Fiyatı (HUGE)

1 HUGE / USD Canlı Fiyatı:

$0,02883001
$0,02883001
%0,001D
HugeWin (HUGE) Canlı Fiyat Grafiği
HugeWin (HUGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,02883001
$ 0,02883001
24 sa Düşük
$ 0,02883001
$ 0,02883001
24 sa Yüksek

$ 0,02883001
$ 0,02883001

$ 0,02883001
$ 0,02883001

$ 0,02883047
$ 0,02883047

$ 0
$ 0

%0,00

%0,00

+%2.151,48

+%2.151,48

HugeWin (HUGE) canlı fiyatı $0,02883001. HUGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02883001 ve en yüksek $ 0,02883001 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HUGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02883047, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HUGE son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde +%2.151,48 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

HugeWin (HUGE) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00

--
--

$ 22,40B
$ 22,40B

0,00
0,00

777.000.000.000,0
777.000.000.000,0

Şu anki HugeWin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HUGE arzı 0,00 olup, toplam arzı 777000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,40B.

HugeWin (HUGE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, HugeWin / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, HugeWin / USD fiyat değişimi, $ +0,5948741969.
Son 60 gün içerisinde, HugeWin / USD fiyat değişimi, $ +0,7055208721.
Son 90 gün içerisinde, HugeWin / USD fiyat değişimi, $ +0,0276837748745483045.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ +0,5948741969+%2.063,39
60 Gün$ +0,7055208721+%2.447,18
90 Gün$ +0,0276837748745483045+%2.415,19

HugeWin (HUGE) Nedir?

The HUGE token is the core digital currency of the HugeWin ecosystem, created on the Ethereum blockchain. It serves a multi-faceted role within this platform, primarily aimed at revolutionizing the way users interact with gaming and rewards systems.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

HugeWin (HUGE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

HugeWin Fiyat Tahmini (USD)

HugeWin (HUGE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? HugeWin (HUGE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak HugeWin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

HugeWin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HUGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

HugeWin (HUGE) Token Ekonomisi

HugeWin (HUGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HUGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: HugeWin (HUGE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü HugeWin (HUGE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HUGE fiyatı, 0,02883001 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HUGE / USD güncel fiyatı nedir?
HUGE / USD güncel fiyatı $ 0,02883001. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
HugeWin varlığının piyasa değeri nedir?
HUGE piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HUGE arzı nedir?
Dolaşımdaki HUGE arzı, 0,00 USD.
HUGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HUGE, ATH fiyatı olan 0,02883047 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HUGE fiyatı (ATL) nedir?
HUGE, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
HUGE işlem hacmi nedir?
HUGE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HUGE bu yıl daha da yükselir mi?
HUGE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HUGE fiyat tahminine göz atın.
HugeWin (HUGE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4

