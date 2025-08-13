Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) Nedir?

Hyperpie is an integrated DeFi ecosystem built by Magpie, designed to provide HYPE liquid staking, a MEME Launchpad, and a MEME DEX for onchain trading within the Hyperliquid network. As a multi-functional platform, Hyperpie enables users to stake HYPE tokens and receive mHYPE, a liquid staked asset that accrues value over time. Additionally, Hyperpie provides a permissionless MEME launchpad for fair token distributions and a dedicated MEME DEX, creating a seamless and efficient trading environment. Through its innovative approach, Hyperpie enhances user participation, liquidity, and governance, driving sustainable growth in the Hyperliquid ecosystem.

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) Kaynağı Resmi Websitesi

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) Token Ekonomisi

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MHYPE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!