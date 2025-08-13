Hyperpie Staked mHYPE Fiyatı (MHYPE)
Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE), şu anda 44,84 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MHYPE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki MHYPE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MHYPE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Hyperpie Staked mHYPE / USD fiyat değişimi, $ +1,4.
Son 30 gün içerisinde, Hyperpie Staked mHYPE / USD fiyat değişimi, $ -4,1744022200.
Son 60 gün içerisinde, Hyperpie Staked mHYPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hyperpie Staked mHYPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +1,4
|+%3,23
|30 Gün
|$ -4,1744022200
|-%9,30
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Hyperpie Staked mHYPE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,21
+%3,23
+%20,30
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Hyperpie is an integrated DeFi ecosystem built by Magpie, designed to provide HYPE liquid staking, a MEME Launchpad, and a MEME DEX for onchain trading within the Hyperliquid network. As a multi-functional platform, Hyperpie enables users to stake HYPE tokens and receive mHYPE, a liquid staked asset that accrues value over time. Additionally, Hyperpie provides a permissionless MEME launchpad for fair token distributions and a dedicated MEME DEX, creating a seamless and efficient trading environment. Through its innovative approach, Hyperpie enhances user participation, liquidity, and governance, driving sustainable growth in the Hyperliquid ecosystem.
Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MHYPE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
