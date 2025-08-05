HyperSeed (HPR) Nedir?

HyperSeed is a decentralized cloud storage platform that integrates blockchain technology with AI, providing a strong foundation for AI agent development and data storage. The artificial intelligence drives higher performance and transforms data storage management by integrating storage and blockchain technology, delivering greater efficiency and enhanced reliability. HyperSeed operates on trustless technology, guaranteeing service without centralized systems and eliminating risks from ISPs, data centers, and corporate entities that compromise customer privacy.

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HyperSeed (HPR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

HyperSeed (HPR) Token Ekonomisi

HyperSeed (HPR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HPR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!