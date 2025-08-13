HyperX Fiyatı (HYP)
HyperX (HYP), şu anda 16,95 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. HYP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki HYP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HYP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, HyperX / USD fiyat değişimi, $ -0,15489587962926.
Son 30 gün içerisinde, HyperX / USD fiyat değişimi, $ -6,3098917500.
Son 60 gün içerisinde, HyperX / USD fiyat değişimi, $ -6,8714605050.
Son 90 gün içerisinde, HyperX / USD fiyat değişimi, $ -12,67390507076423.
En güncel HyperX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
HyperX is a next-generation decentralized derivatives trading platform, purpose-built for high-speed, low-latency on-chain execution. Deployed initially on Binance Smart Chain (BSC) and expanding to Solana and TON, HyperX delivers a seamless trading experience across crypto and traditional asset classes. Our core mission is to unlock global liquidity and accessibility through an optimized Layer 1-compatible architecture and a fully decentralized on-chain order book. With an initial focus on perpetual futures for digital assets, HyperX is engineered for professional traders and liquidity providers seeking real-time performance, transparent settlement, and self-custody security. The platform’s hybrid design ensures centralized exchange speed while maintaining Web3 principles of transparency and permissionless access. HyperX introduces a unified trading layer for global markets—featuring tokenized exposure to forex, equities, commodities, and indices—bridging TradFi with DeFi in a scalable, secure, and regulation-ready environment. Leveraging cross-chain integration, HyperX aims to become the liquidity backbone of multi-chain derivatives. Built with a community-first ethos, HyperX will progressively decentralize governance through its native utility token, incentivizing participation and aligning stakeholders. We’re not just building a derivatives DEX—we’re designing the future of global, on-chain financial infrastructure.
HyperX (HYP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HYP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
