HYPRA Fiyatı (HYP)
HYPRA (HYP), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,41K USD piyasa değerine sahiptir. HYP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki HYP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HYP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, HYPRA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, HYPRA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, HYPRA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, HYPRA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-%62,88
|60 Gün
|$ 0
|-%47,99
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel HYPRA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-%16,28
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Hypra is a new blockchain project that aims to revive the original vision of Ethereum as a global, decentralized platform for money and new kinds of applications. Hypra is based on a modified version of the Ethereum Go client, which is a fork of the official 1.11.6 release. This was the final release to support Proof-of-Work. Hypra is not just another Ethereum clone. It has several unique features that make it stand out from the crowd. Here are some of them: ETHashB3: Hypra uses a new Proof-of-Work consensus algorithm that replaces the hash functions with BLAKE3 This allowed for a natural progression of the chain from CPU mining to GPU mining, as well as improved security and performance. HYP: Hypra has its own native currency, HYP, which is used to pay for transactions and smart contracts on the network. HYP has a fixed supply schedule that starts with 4 HYP per block and gradually decreases to 1 HYP per block after 9 years. The total supply up to 9 years will be 124,438,360 HYP, plus block fees and uncle rewards. Compatibility: Hypra is fully compatible with the Ethereum protocol, which means that it can run any Ethereum smart contract or decentralized application (dapp) without any modification. Hypra also supports the BNB Smart Chain (BEP20) token standard, which allows for interoperability with other blockchain platforms. Innovation: Hypra is not afraid to experiment with new ideas and features that can improve the user experience and functionality of the network. For example, Hypra has plans to move the reward model to a 2.1% inflation target in the future, which could provide more stability and sustainability for the network.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
HYPRA (HYP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HYP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 HYP / VND
₫--
|1 HYP / AUD
A$--
|1 HYP / GBP
￡--
|1 HYP / EUR
€--
|1 HYP / USD
$--
|1 HYP / MYR
RM--
|1 HYP / TRY
₺--
|1 HYP / JPY
¥--
|1 HYP / ARS
ARS$--
|1 HYP / RUB
₽--
|1 HYP / INR
₹--
|1 HYP / IDR
Rp--
|1 HYP / KRW
₩--
|1 HYP / PHP
₱--
|1 HYP / EGP
￡E.--
|1 HYP / BRL
R$--
|1 HYP / CAD
C$--
|1 HYP / BDT
৳--
|1 HYP / NGN
₦--
|1 HYP / UAH
₴--
|1 HYP / VES
Bs--
|1 HYP / CLP
$--
|1 HYP / PKR
Rs--
|1 HYP / KZT
₸--
|1 HYP / THB
฿--
|1 HYP / TWD
NT$--
|1 HYP / AED
د.إ--
|1 HYP / CHF
Fr--
|1 HYP / HKD
HK$--
|1 HYP / MAD
.د.م--
|1 HYP / MXN
$--
|1 HYP / PLN
zł--
|1 HYP / RON
лв--
|1 HYP / SEK
kr--
|1 HYP / BGN
лв--
|1 HYP / HUF
Ft--
|1 HYP / CZK
Kč--
|1 HYP / KWD
د.ك--
|1 HYP / ILS
₪--