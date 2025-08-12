I LOVE SNOOPY Fiyatı (LOVESNOOPY)
I LOVE SNOOPY (LOVESNOOPY), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. LOVESNOOPY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki LOVESNOOPY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LOVESNOOPY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, I LOVE SNOOPY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, I LOVE SNOOPY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, I LOVE SNOOPY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, I LOVE SNOOPY / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-%23,53
|60 Gün
|$ 0
|-%25,71
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel I LOVE SNOOPY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-%0,02
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? LOVESNOOPY is an Ethereum-based deflationary memecoin that pays homage to the iconic Snoopy internet meme. What makes your project unique? One of the standout features of LOVESNOOPY coin is its no-tax policy, setting it apart from other memecoins in the market. This policy is complemented by a burning mechanism, ensuring scarcity within the market where the coin's supply decreases over time History of your project. We have started this project on May 10, 2023 and at this stage, the foundes, team members, and backers choose to remain anonymous. However, despite the limited informationabout the team behind the project, they have successfully utilized social media platforms such as Twitter and Telegram to promote their meme coin and foster a vibrant community around it. What’s next for your project? The first step is securing a listing on CoinGecko. Simultaneously, LOVESNOOPY aims to gain significant traction on popular social media platforms such as Twitter and Telegram, leveraging their reach to attract more enthusiasts and supporters. Secondly, LOVESNOOPY will be listed on both decentralized exchanges (DEXs) and centralized exchanges (CEXs). Finally, LOVESNOOPY sets its sights on securing listings on top-tier exchanges, which are known for their robust trading volumes and wide user bases. By attaining listings on these exchanges, LOVESNOOPY will increase its visibility and establish itself as a prominent player in the meme coin market. What can your token be used for? LOVESNOOPY is an Ethereum-based deflationary memecoin that pays homage to the iconic Snoopy internet meme, offering a unique proposition that resonates with the crypto community. We have a detailed plan to add lots of utilities to our LOVESNOOPY token. For example, we will launch our own mainnet in 4Q this year and will declare to the world in due course.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
I LOVE SNOOPY (LOVESNOOPY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LOVESNOOPY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 LOVESNOOPY / VND
₫--
|1 LOVESNOOPY / AUD
A$--
|1 LOVESNOOPY / GBP
￡--
|1 LOVESNOOPY / EUR
€--
|1 LOVESNOOPY / USD
$--
|1 LOVESNOOPY / MYR
RM--
|1 LOVESNOOPY / TRY
₺--
|1 LOVESNOOPY / JPY
¥--
|1 LOVESNOOPY / ARS
ARS$--
|1 LOVESNOOPY / RUB
₽--
|1 LOVESNOOPY / INR
₹--
|1 LOVESNOOPY / IDR
Rp--
|1 LOVESNOOPY / KRW
₩--
|1 LOVESNOOPY / PHP
₱--
|1 LOVESNOOPY / EGP
￡E.--
|1 LOVESNOOPY / BRL
R$--
|1 LOVESNOOPY / CAD
C$--
|1 LOVESNOOPY / BDT
৳--
|1 LOVESNOOPY / NGN
₦--
|1 LOVESNOOPY / UAH
₴--
|1 LOVESNOOPY / VES
Bs--
|1 LOVESNOOPY / CLP
$--
|1 LOVESNOOPY / PKR
Rs--
|1 LOVESNOOPY / KZT
₸--
|1 LOVESNOOPY / THB
฿--
|1 LOVESNOOPY / TWD
NT$--
|1 LOVESNOOPY / AED
د.إ--
|1 LOVESNOOPY / CHF
Fr--
|1 LOVESNOOPY / HKD
HK$--
|1 LOVESNOOPY / MAD
.د.م--
|1 LOVESNOOPY / MXN
$--
|1 LOVESNOOPY / PLN
zł--
|1 LOVESNOOPY / RON
лв--
|1 LOVESNOOPY / SEK
kr--
|1 LOVESNOOPY / BGN
лв--
|1 LOVESNOOPY / HUF
Ft--
|1 LOVESNOOPY / CZK
Kč--
|1 LOVESNOOPY / KWD
د.ك--
|1 LOVESNOOPY / ILS
₪--