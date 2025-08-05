I wish I held Fiyatı (REGRET)
I wish I held (REGRET), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 5,79K USD piyasa değerine sahiptir. REGRET / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, I wish I held / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, I wish I held / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, I wish I held / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, I wish I held / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
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|30 Gün
|$ 0
|+%18,06
|60 Gün
|$ 0
|+%13,64
|90 Gün
|$ 0
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I Wish I Held ($REGRET) $REGRET is the ultimate token of reflection and resilience, born from the lessons of missed opportunities and fleeting moments in crypto. It serves as a reminder that persistence, patience, and belief in the journey are the keys to avoiding the pangs of regret. The Vision $REGRET isn’t just a token; it’s a movement. It embodies the powerful realization that true success comes not from chasing every trend but from committing to a strategy and holding firm when doubt clouds judgment. It speaks to every trader, investor, and dreamer who has ever whispered, "I wish I held." The Mission The $REGRET token aims to inspire the crypto community to embrace discipline, endure market turbulence, and trust in the long-term potential of their investments. By holding $REGRET, you're holding more than a token; you're holding a commitment to growth, learning, and seizing future opportunities. Key Principles: Persistence Pays: Highlighting the importance of consistency and a long-term mindset. No More "What Ifs": Empowering the community to act with conviction and avoid the pain of looking back with regret. Learning Through Reflection: Turning past mistakes into fuel for a more confident and determined future. The $REGRET Narrative Crypto is full of "what ifs." $REGRET flips the script, offering a token that isn’t about missed chances but about owning your choices and making them count. Whether you’re here to HODL, learn, or inspire, $REGRET reminds us that the biggest regret isn’t what you did—it’s what you didn’t do. Join the $REGRET movement and ensure your future self thanks you for the choices you make today. Persistence is key. Don’t just wish you held. Hold.
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