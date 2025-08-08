ICPI Fiyatı (ICPI)
ICPI (ICPI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ICPI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ICPI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ICPI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, ICPI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ICPI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ICPI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ICPI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-%12,70
|60 Gün
|$ 0
|-%48,17
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ICPI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
%0,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introducing ICPI-20: A New Era in Token Creation and Distribution Overview: ICPI-20 represents a significant advancement in the realm of digital tokens within the Internet Computer (IC) ecosystem. Drawing inspiration from the Internet Computer's ICRC standards and Bitcoin's BRC-20, ICPI-20 is an innovative and experimental token standard designed to facilitate the creation and transfer of fungible tokens. Key Features: Innovative Token Standard: ICPI-20 combines the best aspects of ICRC and BRC-20 standards, offering a unique approach to token creation and management. Facilitating Token Creation: The standard simplifies the process of developing and transferring fungible tokens, making it more accessible for developers. Fair Distribution: Emphasizing equitable access, ICPI-20 ensures that all participants have fair opportunities in the token creation and distribution process. Decentralization and Community-Driven: The protocol aligns with the ethos of decentralization, removing central points of control and fostering a democratic and transparent token economy. Community Empowerment: ICPI-20 is deeply rooted in a community-driven philosophy, empowering users to actively participate in the development and governance of the token standard. Impact on the ICP Ecosystem: Enhanced Accessibility: By simplifying token creation, ICPI-20 opens new possibilities for developers and users within the ICP ecosystem. Promoting Innovation: The standard encourages innovative applications and use-cases for digital assets on the Internet Computer platform. Building a Thriving Economy: ICPI-20 aims to create a more inclusive, fair, and decentralized environment for digital assets, contributing to a vibrant token economy. Conclusion: ICPI-20 is more than just a token standard; it's a testament to the power of community collaboration and innovation in the blockchain space. As it continues to evolve, ICPI-20 is poised to play a pivotal role in shaping the future of digital assets on t
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
ICPI (ICPI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ICPI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ICPI / VND
₫--
|1 ICPI / AUD
A$--
|1 ICPI / GBP
￡--
|1 ICPI / EUR
€--
|1 ICPI / USD
$--
|1 ICPI / MYR
RM--
|1 ICPI / TRY
₺--
|1 ICPI / JPY
¥--
|1 ICPI / ARS
ARS$--
|1 ICPI / RUB
₽--
|1 ICPI / INR
₹--
|1 ICPI / IDR
Rp--
|1 ICPI / KRW
₩--
|1 ICPI / PHP
₱--
|1 ICPI / EGP
￡E.--
|1 ICPI / BRL
R$--
|1 ICPI / CAD
C$--
|1 ICPI / BDT
৳--
|1 ICPI / NGN
₦--
|1 ICPI / UAH
₴--
|1 ICPI / VES
Bs--
|1 ICPI / CLP
$--
|1 ICPI / PKR
Rs--
|1 ICPI / KZT
₸--
|1 ICPI / THB
฿--
|1 ICPI / TWD
NT$--
|1 ICPI / AED
د.إ--
|1 ICPI / CHF
Fr--
|1 ICPI / HKD
HK$--
|1 ICPI / MAD
.د.م--
|1 ICPI / MXN
$--
|1 ICPI / PLN
zł--
|1 ICPI / RON
лв--
|1 ICPI / SEK
kr--
|1 ICPI / BGN
лв--
|1 ICPI / HUF
Ft--
|1 ICPI / CZK
Kč--
|1 ICPI / KWD
د.ك--
|1 ICPI / ILS
₪--