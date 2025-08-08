IcyCRO (ICY) Nedir?

IcyCRO is a community validator and token project from Cronos to all of Cosmos. Launched in November 2021. Validators, relayers, delegator rescues and continuous building. IcyCRO has been recognized as one of the top projects of Cosmos and ICY is our community token.

IcyCRO (ICY) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

IcyCRO (ICY) Token Ekonomisi

IcyCRO (ICY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ICY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!