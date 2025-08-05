iDypius (IDYP) Nedir?

It is a Governance token that will be available on Ethereum, Binance Smart Chain, and Avalanche chains. Later, it will be available on other chains. iDYP is an excellent investment for DYP holders who wish to get a passive income by using our products. Our new smart contracts will use iDYP as part of novel strategies, adding constant buying pressure on the DYP token and boost the rewards for the farm, buyback, and staking pools."

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iDypius (IDYP) Kaynağı Resmi Websitesi

iDypius (IDYP) Token Ekonomisi

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