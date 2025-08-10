IHF Smart Debase Token Fiyatı (IHF)
IHF Smart Debase Token (IHF), şu anda 0,123273 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. IHF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki IHF / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, IHF fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, IHF Smart Debase Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, IHF Smart Debase Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0346490201.
Son 60 gün içerisinde, IHF Smart Debase Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0518759287.
Son 90 gün içerisinde, IHF Smart Debase Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0346490201
|+%28,11
|60 Gün
|$ +0,0518759287
|+%42,08
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel IHF Smart Debase Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
%0,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Infinity Hedge Fund is at the forefront of the next generation of DeFi, offering innovative solutions to the challenges faced by earlier DeFi protocols, and at the same time, fulfilling the role of a hedge fund while also looking to incubate new groundbreaking tech/projects. Infinity Hedge Fund distinguishes itself differently by launching ($IHF), a token meticulously designed with a strategic foundation built on addressing the issues of inflation and sustainability. This initiative heralds a significant departure from the high-yield, high-inflation model, introducing a sustainable, innovative, and deflationary approach to staking and tokenomics.
IHF Smart Debase Token (IHF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IHF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|1 IHF / VND
₫3.243,928995
|1 IHF / AUD
A$0,18860769
|1 IHF / GBP
￡0,09122202
|1 IHF / EUR
€0,10478205
|1 IHF / USD
$0,123273
|1 IHF / MYR
RM0,52267752
|1 IHF / TRY
₺5,02830567
|1 IHF / JPY
¥18,121131
|1 IHF / ARS
ARS$163,2750885
|1 IHF / RUB
₽9,82855629
|1 IHF / INR
₹10,81350756
|1 IHF / IDR
Rp1.988,27391519
|1 IHF / KRW
₩171,21140424
|1 IHF / PHP
₱6,99574275
|1 IHF / EGP
￡E.5,93806041
|1 IHF / BRL
R$0,66937239
|1 IHF / CAD
C$0,16888401
|1 IHF / BDT
৳14,95794582
|1 IHF / NGN
₦188,77903947
|1 IHF / UAH
₴5,09240763
|1 IHF / VES
Bs15,778944
|1 IHF / CLP
$119,451537
|1 IHF / PKR
Rs34,93063728
|1 IHF / KZT
₸66,52550718
|1 IHF / THB
฿3,95336511
|1 IHF / TWD
NT$3,6858627
|1 IHF / AED
د.إ0,45241191
|1 IHF / CHF
Fr0,0986184
|1 IHF / HKD
HK$0,96646032
|1 IHF / MAD
.د.م1,11438792
|1 IHF / MXN
$2,28917961
|1 IHF / PLN
zł0,44871372
|1 IHF / RON
лв0,53623755
|1 IHF / SEK
kr1,17972261
|1 IHF / BGN
лв0,20586591
|1 IHF / HUF
Ft41,82899436
|1 IHF / CZK
Kč2,58626754
|1 IHF / KWD
د.ك0,037351719
|1 IHF / ILS
₪0,42282639