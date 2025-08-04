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Inception Restaked stETH Symbiotic Fiyatı (INWSTETHS)

Listelenmedi

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Canlı Fiyat Grafiği

$4,260.48
$4,260.48$4,260.48
+1.10%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Fiyatı

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS), şu anda 4,260.48 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 423.62K USD piyasa değerine sahiptir. INWSTETHS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Inception Restaked stETH Symbiotic Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+1.10%
Inception Restaked stETH Symbiotic 24 saatlik fiyat değişimi
99.43 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Inception Restaked stETH Symbiotic / USD fiyat değişimi, $ +46.38.
Son 30 gün içerisinde, Inception Restaked stETH Symbiotic / USD fiyat değişimi, $ +1,727.2774108800.
Son 60 gün içerisinde, Inception Restaked stETH Symbiotic / USD fiyat değişimi, $ +1,524.2723556480.
Son 90 gün içerisinde, Inception Restaked stETH Symbiotic / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +46.38+1.10%
30 Gün$ +1,727.2774108800+40.54%
60 Gün$ +1,524.2723556480+35.78%
90 Gün$ 0--

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Fiyat Analizi

En güncel Inception Restaked stETH Symbiotic fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4,204.61
$ 4,204.61$ 4,204.61

$ 4,304.02
$ 4,304.02$ 4,304.02

$ 4,751.37
$ 4,751.37$ 4,751.37

--

+1.10%

-7.97%

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 423.62K
$ 423.62K$ 423.62K

--
----

99.43
99.43 99.43

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Nedir?

InceptionLRT is a decentralized protocol designed to optimize the potential of restaking through a secure and modular framework. The platform allows users to make their digital assets more capital-efficient by enabling restaking across multiple networks. With increased liquidity, advanced customization, and a comprehensive reward structure powered by Inception LRTs, the platform unlocks new opportunities for yield optimization and long-term growth."

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Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Token Ekonomisi

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INWSTETHS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 INWSTETHS / VND
112,114,531.2
1 INWSTETHS / AUD
A$6,561.1392
1 INWSTETHS / GBP
3,195.36
1 INWSTETHS / EUR
3,664.0128
1 INWSTETHS / USD
$4,260.48
1 INWSTETHS / MYR
RM18,021.8304
1 INWSTETHS / TRY
173,273.7216
1 INWSTETHS / JPY
¥626,290.56
1 INWSTETHS / ARS
ARS$5,765,153.7216
1 INWSTETHS / RUB
340,497.5616
1 INWSTETHS / INR
373,175.4432
1 INWSTETHS / IDR
Rp69,843,923.2512
1 INWSTETHS / KRW
5,892,755.0976
1 INWSTETHS / PHP
243,912.48
1 INWSTETHS / EGP
￡E.206,377.6512
1 INWSTETHS / BRL
R$23,432.64
1 INWSTETHS / CAD
C$5,836.8576
1 INWSTETHS / BDT
518,841.2544
1 INWSTETHS / NGN
6,494,633.1072
1 INWSTETHS / UAH
177,747.2256
1 INWSTETHS / VES
Bs524,039.04
1 INWSTETHS / CLP
$4,115,623.68
1 INWSTETHS / PKR
Rs1,207,590.4512
1 INWSTETHS / KZT
2,300,446.176
1 INWSTETHS / THB
฿137,826.528
1 INWSTETHS / TWD
NT$127,090.1184
1 INWSTETHS / AED
د.إ15,635.9616
1 INWSTETHS / CHF
Fr3,408.384
1 INWSTETHS / HKD
HK$33,402.1632
1 INWSTETHS / MAD
.د.م38,599.9488
1 INWSTETHS / MXN
$80,011.8144
1 INWSTETHS / PLN
15,678.5664
1 INWSTETHS / RON
лв18,660.9024
1 INWSTETHS / SEK
kr41,113.632
1 INWSTETHS / BGN
лв7,157.6064
1 INWSTETHS / HUF
Ft1,465,562.5152
1 INWSTETHS / CZK
90,407.3856
1 INWSTETHS / KWD
د.ك1,299.4464
1 INWSTETHS / ILS
14,485.632