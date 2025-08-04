Inception Restaked stETH Symbiotic Fiyatı (INWSTETHS)
Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS), şu anda 4,260.48 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 423.62K USD piyasa değerine sahiptir. INWSTETHS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Inception Restaked stETH Symbiotic / USD fiyat değişimi, $ +46.38.
Son 30 gün içerisinde, Inception Restaked stETH Symbiotic / USD fiyat değişimi, $ +1,727.2774108800.
Son 60 gün içerisinde, Inception Restaked stETH Symbiotic / USD fiyat değişimi, $ +1,524.2723556480.
Son 90 gün içerisinde, Inception Restaked stETH Symbiotic / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +46.38
|+1.10%
|30 Gün
|$ +1,727.2774108800
|+40.54%
|60 Gün
|$ +1,524.2723556480
|+35.78%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Inception Restaked stETH Symbiotic fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+1.10%
-7.97%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
InceptionLRT is a decentralized protocol designed to optimize the potential of restaking through a secure and modular framework. The platform allows users to make their digital assets more capital-efficient by enabling restaking across multiple networks. With increased liquidity, advanced customization, and a comprehensive reward structure powered by Inception LRTs, the platform unlocks new opportunities for yield optimization and long-term growth."
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|1 INWSTETHS / VND
₫112,114,531.2
|1 INWSTETHS / AUD
A$6,561.1392
|1 INWSTETHS / GBP
￡3,195.36
|1 INWSTETHS / EUR
€3,664.0128
|1 INWSTETHS / USD
$4,260.48
|1 INWSTETHS / MYR
RM18,021.8304
|1 INWSTETHS / TRY
₺173,273.7216
|1 INWSTETHS / JPY
¥626,290.56
|1 INWSTETHS / ARS
ARS$5,765,153.7216
|1 INWSTETHS / RUB
₽340,497.5616
|1 INWSTETHS / INR
₹373,175.4432
|1 INWSTETHS / IDR
Rp69,843,923.2512
|1 INWSTETHS / KRW
₩5,892,755.0976
|1 INWSTETHS / PHP
₱243,912.48
|1 INWSTETHS / EGP
￡E.206,377.6512
|1 INWSTETHS / BRL
R$23,432.64
|1 INWSTETHS / CAD
C$5,836.8576
|1 INWSTETHS / BDT
৳518,841.2544
|1 INWSTETHS / NGN
₦6,494,633.1072
|1 INWSTETHS / UAH
₴177,747.2256
|1 INWSTETHS / VES
Bs524,039.04
|1 INWSTETHS / CLP
$4,115,623.68
|1 INWSTETHS / PKR
Rs1,207,590.4512
|1 INWSTETHS / KZT
₸2,300,446.176
|1 INWSTETHS / THB
฿137,826.528
|1 INWSTETHS / TWD
NT$127,090.1184
|1 INWSTETHS / AED
د.إ15,635.9616
|1 INWSTETHS / CHF
Fr3,408.384
|1 INWSTETHS / HKD
HK$33,402.1632
|1 INWSTETHS / MAD
.د.م38,599.9488
|1 INWSTETHS / MXN
$80,011.8144
|1 INWSTETHS / PLN
zł15,678.5664
|1 INWSTETHS / RON
лв18,660.9024
|1 INWSTETHS / SEK
kr41,113.632
|1 INWSTETHS / BGN
лв7,157.6064
|1 INWSTETHS / HUF
Ft1,465,562.5152
|1 INWSTETHS / CZK
Kč90,407.3856
|1 INWSTETHS / KWD
د.ك1,299.4464
|1 INWSTETHS / ILS
₪14,485.632