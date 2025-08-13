Indigo Protocol iBTC Fiyatı (IBTC)
Indigo Protocol iBTC (IBTC), şu anda 122.419 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. IBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki IBTC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, IBTC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Indigo Protocol iBTC / USD fiyat değişimi, $ +6.034,35.
Son 30 gün içerisinde, Indigo Protocol iBTC / USD fiyat değişimi, $ +3.300,7467713000.
Son 60 gün içerisinde, Indigo Protocol iBTC / USD fiyat değişimi, $ +24.604,0521837000.
Son 90 gün içerisinde, Indigo Protocol iBTC / USD fiyat değişimi, $ +23.357,8853009134.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +6.034,35
|+%5,18
|30 Gün
|$ +3.300,7467713000
|+%2,70
|60 Gün
|$ +24.604,0521837000
|+%20,10
|90 Gün
|$ +23.357,8853009134
|+%23,58
En güncel Indigo Protocol iBTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,66
+%5,18
+%11,27
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
iBTC is synthetic Bitcoin released in November of 2022 as part of Indigo Protocol v1. The Indigo Protocol is a CDP (Collateralized Debt Position) based DeFi protocol that brings capital-efficient synthetic assets to the Cardano ecosystem. Users can purchase iBTC from a DEX just like any Cardano native asset, or can mint iBTC within the Indigo Protocol by depositing ADA as collateral. When users mint iBTC within the Indigo Protocol, they must deposit sufficient ADA such that their CDP remains above the applicable Minimum Collateralization Ratio (MCR) - meaning a user deposits collateral in the form of ADA that ensures over-collateralization. If the value of a user's ADA collateral begins to decrease toward the MCR, a user can choose to add more collateral to keep their iBTC position above the MCR. If a user’s collateral becomes worth less than the MCR of their iBTC debt, the Indigo Stability Pool providers will allow the user to keep their iBTC but will exchange Stability Pool iBTC for the user’s higher value ADA collateral. Thereby ensuring that iBTC remains overcollateralized and that the Indigo Protocol remains solvent via its efficient liquidation process. Unique to Indigo, users still receive their ADA staking rewards from stake pool delegation while ADA is being used as collateral in a CDP. This CDP Liquid Staking feature presents a unique use case for iBTC in trading strategies. The Indigo DAO controls the iBTC parameters and can therefore vote to raise or lower the Minimum Collateralization Ratio for iBTC and all Indigo iAssets.
Indigo Protocol iBTC (IBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
