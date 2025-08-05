Infinite Price Liquidity Rocket Fiyatı (IPLR)
Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 13,39K USD piyasa değerine sahiptir. IPLR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Infinite Price Liquidity Rocket / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Infinite Price Liquidity Rocket / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Infinite Price Liquidity Rocket / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Infinite Price Liquidity Rocket / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%5,02
|30 Gün
|$ 0
|+%4,56
|60 Gün
|$ 0
|+%3,47
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Infinite Price Liquidity Rocket fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%12,95
+%5,02
-%13,29
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions.
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