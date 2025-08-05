Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Nedir?

We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions.

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Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Kaynağı Resmi Websitesi

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Token Ekonomisi

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