INN Fiyatı (BLOCK INN)
INN (BLOCK INN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 85.12K USD piyasa değerine sahiptir. BLOCK INN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, INN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, INN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, INN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, INN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.84%
|30 Gün
|$ 0
|-18.26%
|60 Gün
|$ 0
|-41.84%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel INN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+2.84%
-14.35%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape.
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