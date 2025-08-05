INN (BLOCK INN) Nedir?

Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape.

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INN (BLOCK INN) Token Ekonomisi

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