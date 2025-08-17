Innovia AI (INVAAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0028647 $ 0,0028647 $ 0,0028647 24 sa Düşük $ 0,00299402 $ 0,00299402 $ 0,00299402 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0028647$ 0,0028647 $ 0,0028647 24 sa Yüksek $ 0,00299402$ 0,00299402 $ 0,00299402 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02104274$ 0,02104274 $ 0,02104274 En Düşük Fiyat $ 0,00003677$ 0,00003677 $ 0,00003677 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,45 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,05 Fiyat Değişimi (7 G) +%7.084,24 Fiyat Değişimi (7 G) +%7.084,24

Innovia AI (INVAAI) canlı fiyatı $0,00299207. INVAAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0028647 ve en yüksek $ 0,00299402 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. INVAAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02104274, en düşük fiyatı ise $ 0,00003677 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, INVAAI son bir saatte +%0,45 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,05 ve son 7 günde +%7.084,24 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Innovia AI (INVAAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 299,21K$ 299,21K $ 299,21K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Innovia AI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki INVAAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 299,21K.