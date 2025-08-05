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Instadapp DAI Fiyatı (IDAI)

Listelenmedi

Instadapp DAI (IDAI) Canlı Fiyat Grafiği

$1.15
$1.15$1.15
0.00%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Instadapp DAI (IDAI) Fiyatı

Instadapp DAI (IDAI), şu anda 1.15 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 399.59 USD piyasa değerine sahiptir. IDAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Instadapp DAI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-0.01%
Instadapp DAI 24 saatlik fiyat değişimi
346.65 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Instadapp DAI (IDAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Instadapp DAI / USD fiyat değişimi, $ -0.000182790484839.
Son 30 gün içerisinde, Instadapp DAI / USD fiyat değişimi, $ +0.0009355250.
Son 60 gün içerisinde, Instadapp DAI / USD fiyat değişimi, $ +0.0022291600.
Son 90 gün içerisinde, Instadapp DAI / USD fiyat değişimi, $ +0.0009702934008436.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.000182790484839-0.01%
30 Gün$ +0.0009355250+0.08%
60 Gün$ +0.0022291600+0.19%
90 Gün$ +0.0009702934008436+0.08%

Instadapp DAI (IDAI) Fiyat Analizi

En güncel Instadapp DAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

+0.01%

-0.01%

+0.02%

Instadapp DAI (IDAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 399.59
$ 399.59$ 399.59

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346.65
346.65 346.65

Instadapp DAI (IDAI) Nedir?

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Instadapp DAI (IDAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Instadapp DAI (IDAI) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

IDAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IDAI / VND
30,262.25
1 IDAI / AUD
A$1.771
1 IDAI / GBP
0.8625
1 IDAI / EUR
0.989
1 IDAI / USD
$1.15
1 IDAI / MYR
RM4.8645
1 IDAI / TRY
46.782
1 IDAI / JPY
¥169.05
1 IDAI / ARS
ARS$1,560.3775
1 IDAI / RUB
91.7815
1 IDAI / INR
101.085
1 IDAI / IDR
Rp18,852.456
1 IDAI / KRW
1,590.588
1 IDAI / PHP
65.9065
1 IDAI / EGP
￡E.55.706
1 IDAI / BRL
R$6.3135
1 IDAI / CAD
C$1.5755
1 IDAI / BDT
140.047
1 IDAI / NGN
1,747.7125
1 IDAI / UAH
47.978
1 IDAI / VES
Bs144.9
1 IDAI / CLP
$1,112.05
1 IDAI / PKR
Rs325.588
1 IDAI / KZT
620.9425
1 IDAI / THB
฿37.214
1 IDAI / TWD
NT$34.3735
1 IDAI / AED
د.إ4.2205
1 IDAI / CHF
Fr0.92
1 IDAI / HKD
HK$9.016
1 IDAI / MAD
.د.م10.419
1 IDAI / MXN
$21.7695
1 IDAI / PLN
4.2435
1 IDAI / RON
лв5.037
1 IDAI / SEK
kr11.1205
1 IDAI / BGN
лв1.9435
1 IDAI / HUF
Ft396.957
1 IDAI / CZK
24.426
1 IDAI / KWD
د.ك0.35075
1 IDAI / ILS
3.9215