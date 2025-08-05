Internxt (INXT) Nedir?

Internxt is a Peer-To-Peer cloud computing network that allows users from all over the globe to cooperate in the creation of a distributed internet. Users can sell the resources of their machines to those looking to host their data in a more private, secure and efficient network. Make the transition to the most intuitive and complete distributed cloud platform.

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Internxt (INXT) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Internxt (INXT) Token Ekonomisi

Internxt (INXT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. INXT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!