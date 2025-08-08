Inverse Ethereum Volatility Index Token Fiyatı (IETHV)
Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV), şu anda 173,12 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. IETHV / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki IETHV / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, IETHV fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Inverse Ethereum Volatility Index Token / USD fiyat değişimi, $ -1,2147923321475.
Son 30 gün içerisinde, Inverse Ethereum Volatility Index Token / USD fiyat değişimi, $ +0,5673315520.
Son 60 gün içerisinde, Inverse Ethereum Volatility Index Token / USD fiyat değişimi, $ +0,9835985920.
Son 90 gün içerisinde, Inverse Ethereum Volatility Index Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -1,2147923321475
|-%0,69
|30 Gün
|$ +0,5673315520
|+%0,33
|60 Gün
|$ +0,9835985920
|+%0,57
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Inverse Ethereum Volatility Index Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,00
-%0,69
-%0,11
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Volmex (volmex.finance) is a protocol for tokenized volatility built on Ethereum. The protocol enables VIX-like indices for crypto-assets and trading functionality pioneered by smart contracts. Volmex protocol can be used to create volatility indexes and tradable tokens for crypto assets. Traders can leverage the protocol to express a view on the expected volatility of Bitcoin, Ethereum, and more. Volmex Labs, the builder of volmex.finance, is backed by leading crypto investment and trading firms including Three Arrows Capital, Alameda Research, Robot Ventures, CMS Holdings, and Orthogonal Trading. The Inverse Ethereum Volatility Index Token (ETHV) aims to track the inverse of the reference Ethereum volatility index price, a measure of Ethereum's expected volatility over the next 30 days, available on the Volmex API: https://api.volmex.finance/graphql
