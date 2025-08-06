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Invesco QQQ Trust Defichain Fiyatı (DQQQ)

Listelenmedi

Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) Canlı Fiyat Grafiği

$37,81
$37,81$37,81
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) Fiyatı

Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ), şu anda 37,81 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DQQQ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Invesco QQQ Trust Defichain Ana Piyasa Performansı:

$ 0,19 USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
Invesco QQQ Trust Defichain 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Invesco QQQ Trust Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Invesco QQQ Trust Defichain / USD fiyat değişimi, $ +0,8571942910.
Son 60 gün içerisinde, Invesco QQQ Trust Defichain / USD fiyat değişimi, $ -1,2126839110.
Son 90 gün içerisinde, Invesco QQQ Trust Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ +0,8571942910+%2,27
60 Gün$ -1,2126839110-%3,20
90 Gün$ 0--

Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) Fiyat Analizi

En güncel Invesco QQQ Trust Defichain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 37,81
$ 37,81$ 37,81

$ 37,81
$ 37,81$ 37,81

$ 420,83
$ 420,83$ 420,83

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Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 0,19$ 0,19

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Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) Kaynağı

Resmi Websitesi

Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) Token Ekonomisi

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DQQQ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DQQQ / VND
994.970,15
1 DQQQ / AUD
A$58,2274
1 DQQQ / GBP
28,3575
1 DQQQ / EUR
32,5166
1 DQQQ / USD
$37,81
1 DQQQ / MYR
RM159,5582
1 DQQQ / TRY
1.537,7327
1 DQQQ / JPY
¥5.558,07
1 DQQQ / ARS
ARS$50.615,4908
1 DQQQ / RUB
3.027,8248
1 DQQQ / INR
3.314,8027
1 DQQQ / IDR
Rp619.835,9664
1 DQQQ / KRW
52.513,5528
1 DQQQ / PHP
2.174,4531
1 DQQQ / EGP
￡E.1.830,3821
1 DQQQ / BRL
R$207,955
1 DQQQ / CAD
C$51,7997
1 DQQQ / BDT
4.610,9295
1 DQQQ / NGN
57.813,3805
1 DQQQ / UAH
1.576,677
1 DQQQ / VES
Bs4.764,06
1 DQQQ / CLP
$36.524,46
1 DQQQ / PKR
Rs10.710,8168
1 DQQQ / KZT
20.338,7552
1 DQQQ / THB
฿1.224,2878
1 DQQQ / TWD
NT$1.133,1657
1 DQQQ / AED
د.إ138,7627
1 DQQQ / CHF
Fr30,248
1 DQQQ / HKD
HK$296,4304
1 DQQQ / MAD
.د.م344,071
1 DQQQ / MXN
$707,4251
1 DQQQ / PLN
139,5189
1 DQQQ / RON
лв165,6078
1 DQQQ / SEK
kr365,2446
1 DQQQ / BGN
лв63,5208
1 DQQQ / HUF
Ft13.006,2619
1 DQQQ / CZK
802,3282
1 DQQQ / KWD
د.ك11,53205
1 DQQQ / ILS
130,0664