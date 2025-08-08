INX Token Fiyatı (INX)
INX Token (INX), şu anda 0,33 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. INX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
Gün içerisinde, INX Token / USD fiyat değişimi, $ +0,02.
Son 30 gün içerisinde, INX Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0103125000.
Son 60 gün içerisinde, INX Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0188571570.
Son 90 gün içerisinde, INX Token / USD fiyat değişimi, $ -0,01.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,02
|+%6,45
|30 Gün
|$ +0,0103125000
|+%3,13
|60 Gün
|$ -0,0188571570
|-%5,71
|90 Gün
|$ -0,01
|-%2,94
En güncel INX Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
%0,00
+%6,45
+%26,92
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The first SEC-registered security token to IPO on the blockchain. The INX Token has both security and utility characteristics. As a security, token holders receive an annual 40% distribution of any positive net operating cash flow. As utility tokens will be used to pay for trading fees on the crypto trading platform. The public offering of the INX Token was registered under the Securities Act of 1933 and, in such registration, the INX Token is deemed to be an “equity security” under relevant SEC rules and regulations. The company’s Full F-1 prospectus and periodic reports are publicly available on the SEC’s system, and on the company’s website, in accordance with US federal securities laws.
INX Token (INX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. INX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|1 INX / VND
₫8.683,95
|1 INX / AUD
A$0,5049
|1 INX / GBP
￡0,2442
|1 INX / EUR
€0,2805
|1 INX / USD
$0,33
|1 INX / MYR
RM1,3992
|1 INX / TRY
₺13,4244
|1 INX / JPY
¥48,51
|1 INX / ARS
ARS$437,6625
|1 INX / RUB
₽26,2053
|1 INX / INR
₹28,9542
|1 INX / IDR
Rp5.409,8352
|1 INX / KRW
₩458,9706
|1 INX / PHP
₱18,8364
|1 INX / EGP
￡E.16,0149
|1 INX / BRL
R$1,7886
|1 INX / CAD
C$0,4521
|1 INX / BDT
৳40,1445
|1 INX / NGN
₦505,3587
|1 INX / UAH
₴13,6917
|1 INX / VES
Bs42,24
|1 INX / CLP
$319,77
|1 INX / PKR
Rs93,588
|1 INX / KZT
₸177,9921
|1 INX / THB
฿10,6788
|1 INX / TWD
NT$9,8571
|1 INX / AED
د.إ1,2111
|1 INX / CHF
Fr0,264
|1 INX / HKD
HK$2,5872
|1 INX / MAD
.د.م2,9865
|1 INX / MXN
$6,1446
|1 INX / PLN
zł1,2045
|1 INX / RON
лв1,4355
|1 INX / SEK
kr3,1647
|1 INX / BGN
лв0,5511
|1 INX / HUF
Ft112,2825
|1 INX / CZK
Kč6,9234
|1 INX / KWD
د.ك0,10065
|1 INX / ILS
₪1,1319