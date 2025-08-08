Iota Velocimeter (IVM) Nedir?

This is a solidly-like DEX on iota. IVM is the reward token of Velocimeter on IOTA. Velocimeter rewards liquidity providers with oIVM, uses veLP as its solidly-veNFT and lets veLP holders direct emissions by voting. Leveraging the ve33 model, voters and LPs earn rewards through protocol emissions, incentives, trading fees, exercise redemption fees - creating a self-sustaining liquidity flywheel...

Iota Velocimeter (IVM) Kaynağı Resmi Websitesi

Iota Velocimeter (IVM) Token Ekonomisi

Iota Velocimeter (IVM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IVM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!