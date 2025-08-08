IVM Hakkında Daha Fazla Bilgi

Iota Velocimeter (IVM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,19322
$0,19322$0,19322
%0,001D
mexc
USD

Bugünkü Iota Velocimeter (IVM) Fiyatı

Iota Velocimeter (IVM), şu anda 0,19322 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. IVM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Iota Velocimeter Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Iota Velocimeter 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki IVM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, IVM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Iota Velocimeter (IVM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Iota Velocimeter / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Iota Velocimeter / USD fiyat değişimi, $ +0,0330653908.
Son 60 gün içerisinde, Iota Velocimeter / USD fiyat değişimi, $ -0,0704419448.
Son 90 gün içerisinde, Iota Velocimeter / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0330653908+%17,11
60 Gün$ -0,0704419448-%36,45
90 Gün$ 0--

Iota Velocimeter (IVM) Fiyat Analizi

En güncel Iota Velocimeter fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4,5
$ 4,5$ 4,5

--

--

-%8,42

Iota Velocimeter (IVM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Iota Velocimeter (IVM) Nedir?

This is a solidly-like DEX on iota. IVM is the reward token of Velocimeter on IOTA. Velocimeter rewards liquidity providers with oIVM, uses veLP as its solidly-veNFT and lets veLP holders direct emissions by voting. Leveraging the ve33 model, voters and LPs earn rewards through protocol emissions, incentives, trading fees, exercise redemption fees - creating a self-sustaining liquidity flywheel...

Iota Velocimeter (IVM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Iota Velocimeter (IVM) Token Ekonomisi

Iota Velocimeter (IVM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IVM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

IVM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IVM / VND
5.084,5843
1 IVM / AUD
A$0,2956266
1 IVM / GBP
0,1429828
1 IVM / EUR
0,164237
1 IVM / USD
$0,19322
1 IVM / MYR
RM0,8192528
1 IVM / TRY
7,8601896
1 IVM / JPY
¥28,40334
1 IVM / ARS
ARS$256,258025
1 IVM / RUB
15,3436002
1 IVM / INR
16,9531228
1 IVM / IDR
Rp3.167,5404768
1 IVM / KRW
268,7342404
1 IVM / PHP
11,0289976
1 IVM / EGP
￡E.9,3769666
1 IVM / BRL
R$1,0472524
1 IVM / CAD
C$0,2647114
1 IVM / BDT
23,505213
1 IVM / NGN
295,8951758
1 IVM / UAH
8,0166978
1 IVM / VES
Bs24,73216
1 IVM / CLP
$187,23018
1 IVM / PKR
Rs54,797192
1 IVM / KZT
104,2170714
1 IVM / THB
฿6,2525992
1 IVM / TWD
NT$5,7714814
1 IVM / AED
د.إ0,7091174
1 IVM / CHF
Fr0,154576
1 IVM / HKD
HK$1,5148448
1 IVM / MAD
.د.م1,748641
1 IVM / MXN
$3,5977564
1 IVM / PLN
0,705253
1 IVM / RON
лв0,840507
1 IVM / SEK
kr1,8529798
1 IVM / BGN
лв0,3226774
1 IVM / HUF
Ft65,743105
1 IVM / CZK
4,0537556
1 IVM / KWD
د.ك0,0589321
1 IVM / ILS
0,6627446