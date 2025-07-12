IRIS Chain (IRC) Nedir?

IRIS Chain is a blockchain-based digital identity and health infrastructure project that uses AI-powered iris recognition to provide decentralized identity verification (DID) and personalized healthcare services. By integrating biometric data with blockchain and AI, IRIS Chain enables secure, non-invasive health monitoring and digital ID issuance across devices such as KIOSKs and smartphones. The IRC token serves as a utility token for subscribing to health services, accessing AI-based health analytics, verifying user identity via APIs, and participating in future staking/governance mechanisms. The project aims to build a globally accessible health-data and identity protocol compliant with data privacy regulations (e.g. GDPR), currently active across Japan, Korea, China, and Vietnam.

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IRIS Chain (IRC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

IRIS Chain (IRC) Token Ekonomisi

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