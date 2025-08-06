Iris Ecosystem (IRISTOKEN) Nedir?

AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE-DRIVEN ECOSYSTEM FOR CRYPTO INVESTORS We use artificial intelligence tools to find the best market signals as well as the best projects to help crypto investors in their investment choices through our APP Iris. Iris also integrates a decentralized p2p exchange protocol as well as a play2earn to stimulate the community and accelerate token burning. IRIS is a system aiming to put business intelligence at the blockchain service to help investors of all sizes optimise their investment options. To do so, Iris offers a mobile application Iris App that analyses the most relevant projects on the market and sends real-time signals of the best opportunities (the best APYs of Staking/Farming, projects before their listing on CMC and CG, high yielding low cap projects and much more). Iris token will be the token used in the ecosystem. To benefit from the platform's premium services, users must hold a quantity of Iris tokens in staking. Holders are thus doubly rewarded by having access to the Iris App services and reflections. They will no longer focus on the token's price as it will be used as a means of unlocking services, and there will be no interest in parting with it, which will result in a stable and gradual increase in the value of the token. The token incorporates a manual burn system, a reflection system that rewards holders after each transaction.

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Iris Ecosystem (IRISTOKEN) Kaynağı Resmi Websitesi

Iris Ecosystem (IRISTOKEN) Token Ekonomisi

Iris Ecosystem (IRISTOKEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IRISTOKEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!