Ironclad USD (IUSD) Nedir?

Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing.

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Ironclad USD (IUSD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Ironclad USD (IUSD) Token Ekonomisi

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