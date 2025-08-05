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Ironclad USD Fiyatı (IUSD)

Listelenmedi

Ironclad USD (IUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$0.074945
$0.074945$0.074945
-5.30%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Ironclad USD (IUSD) Fiyatı

Ironclad USD (IUSD), şu anda 0.074945 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 28.01K USD piyasa değerine sahiptir. IUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ironclad USD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-5.37%
Ironclad USD 24 saatlik fiyat değişimi
373.71K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Ironclad USD (IUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Ironclad USD / USD fiyat değişimi, $ -0.00425763031006711.
Son 30 gün içerisinde, Ironclad USD / USD fiyat değişimi, $ +0.0003617445.
Son 60 gün içerisinde, Ironclad USD / USD fiyat değişimi, $ -0.0089376184.
Son 90 gün içerisinde, Ironclad USD / USD fiyat değişimi, $ -0.05944493297422794.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.00425763031006711-5.37%
30 Gün$ +0.0003617445+0.48%
60 Gün$ -0.0089376184-11.92%
90 Gün$ -0.05944493297422794-44.23%

Ironclad USD (IUSD) Fiyat Analizi

En güncel Ironclad USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.07464
$ 0.07464$ 0.07464

$ 0.08062
$ 0.08062$ 0.08062

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

+0.20%

-5.37%

-11.78%

Ironclad USD (IUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 28.01K
$ 28.01K$ 28.01K

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373.71K
373.71K 373.71K

Ironclad USD (IUSD) Nedir?

Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing.

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Ironclad USD (IUSD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Ironclad USD (IUSD) Token Ekonomisi

Ironclad USD (IUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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IUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IUSD / VND
1,972.177675
1 IUSD / AUD
A$0.1154153
1 IUSD / GBP
0.05620875
1 IUSD / EUR
0.0644527
1 IUSD / USD
$0.074945
1 IUSD / MYR
RM0.31701735
1 IUSD / TRY
3.0457648
1 IUSD / JPY
¥10.94197
1 IUSD / ARS
ARS$101.9656703
1 IUSD / RUB
5.9821099
1 IUSD / INR
6.5831688
1 IUSD / IDR
Rp1,228.6063608
1 IUSD / KRW
103.8018228
1 IUSD / PHP
4.29659685
1 IUSD / EGP
￡E.3.63108525
1 IUSD / BRL
R$0.41294695
1 IUSD / CAD
C$0.10267465
1 IUSD / BDT
9.1268021
1 IUSD / NGN
114.24540855
1 IUSD / UAH
3.1267054
1 IUSD / VES
Bs9.44307
1 IUSD / CLP
$72.39687
1 IUSD / PKR
Rs21.1884504
1 IUSD / KZT
40.46655275
1 IUSD / THB
฿2.4267191
1 IUSD / TWD
NT$2.2393566
1 IUSD / AED
د.إ0.27504815
1 IUSD / CHF
Fr0.059956
1 IUSD / HKD
HK$0.58831825
1 IUSD / MAD
.د.م0.67975115
1 IUSD / MXN
$1.4179594
1 IUSD / PLN
0.27654705
1 IUSD / RON
лв0.3282591
1 IUSD / SEK
kr0.72471815
1 IUSD / BGN
лв0.1259076
1 IUSD / HUF
Ft25.8695151
1 IUSD / CZK
1.59258125
1 IUSD / KWD
د.ك0.022858225
1 IUSD / ILS
0.25556245