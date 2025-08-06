DEEM Hakkında Daha Fazla Bilgi

DEEM Fiyat Bilgileri

DEEM Resmi Websitesi

DEEM Token Ekonomisi

DEEM Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain Logosu

iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain Fiyatı (DEEM)

Listelenmedi

iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) Canlı Fiyat Grafiği

$3,3
$3,3$3,3
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) Fiyatı

iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM), şu anda 3,3 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DEEM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DEEM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DEEM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain / USD fiyat değişimi, $ -0,1156092300.
Son 90 gün içerisinde, iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain / USD fiyat değişimi, $ +1,38805464510097.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ 0,0000000000%0,00
60 Gün$ -0,1156092300-%3,50
90 Gün$ +1,38805464510097+%72,60

iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) Fiyat Analizi

En güncel iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,3
$ 3,3$ 3,3

$ 3,3
$ 3,3$ 3,3

$ 51,66
$ 51,66$ 51,66

%0,00

%0,00

%0,00

iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) Kaynağı

Resmi Websitesi

iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) Token Ekonomisi

iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEEM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DEEM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DEEM / VND
86.839,5
1 DEEM / AUD
A$5,082
1 DEEM / GBP
2,475
1 DEEM / EUR
2,838
1 DEEM / USD
$3,3
1 DEEM / MYR
RM13,926
1 DEEM / TRY
134,211
1 DEEM / JPY
¥485,1
1 DEEM / ARS
ARS$4.417,644
1 DEEM / RUB
264,264
1 DEEM / INR
289,311
1 DEEM / IDR
Rp54.098,352
1 DEEM / KRW
4.583,304
1 DEEM / PHP
189,783
1 DEEM / EGP
￡E.159,753
1 DEEM / BRL
R$18,15
1 DEEM / CAD
C$4,521
1 DEEM / BDT
402,435
1 DEEM / NGN
5.045,865
1 DEEM / UAH
137,61
1 DEEM / VES
Bs415,8
1 DEEM / CLP
$3.187,8
1 DEEM / PKR
Rs934,824
1 DEEM / KZT
1.775,136
1 DEEM / THB
฿106,854
1 DEEM / TWD
NT$98,901
1 DEEM / AED
د.إ12,111
1 DEEM / CHF
Fr2,64
1 DEEM / HKD
HK$25,872
1 DEEM / MAD
.د.م30,03
1 DEEM / MXN
$61,743
1 DEEM / PLN
12,177
1 DEEM / RON
лв14,454
1 DEEM / SEK
kr31,878
1 DEEM / BGN
лв5,544
1 DEEM / HUF
Ft1.135,167
1 DEEM / CZK
70,026
1 DEEM / KWD
د.ك1,0065
1 DEEM / ILS
11,352