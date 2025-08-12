DSLV Hakkında Daha Fazla Bilgi

iShares Silver Trust Defichain Logosu

iShares Silver Trust Defichain Fiyatı (DSLV)

Listelenmedi

iShares Silver Trust Defichain (DSLV) Canlı Fiyat Grafiği

$1,97
$1,97$1,97
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü iShares Silver Trust Defichain (DSLV) Fiyatı

iShares Silver Trust Defichain (DSLV), şu anda 1,97 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DSLV / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

iShares Silver Trust Defichain Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
iShares Silver Trust Defichain 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DSLV / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DSLV fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında iShares Silver Trust Defichain (DSLV) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, iShares Silver Trust Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, iShares Silver Trust Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, iShares Silver Trust Defichain / USD fiyat değişimi, $ -0,6858807160.
Son 90 gün içerisinde, iShares Silver Trust Defichain / USD fiyat değişimi, $ +0,5363035971345662.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ 0,0000000000%0,00
60 Gün$ -0,6858807160-%34,81
90 Gün$ +0,5363035971345662+%37,41

iShares Silver Trust Defichain (DSLV) Fiyat Analizi

En güncel iShares Silver Trust Defichain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,97
$ 1,97$ 1,97

$ 1,97
$ 1,97$ 1,97

$ 26,74
$ 26,74$ 26,74

%0,00

%0,00

%0,00

iShares Silver Trust Defichain (DSLV) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

iShares Silver Trust Defichain (DSLV) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

iShares Silver Trust Defichain (DSLV) Kaynağı

Resmi Websitesi

iShares Silver Trust Defichain (DSLV) Token Ekonomisi

iShares Silver Trust Defichain (DSLV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DSLV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DSLV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DSLV / VND
51.840,55
1 DSLV / AUD
A$3,0141
1 DSLV / GBP
1,4578
1 DSLV / EUR
1,6942
1 DSLV / USD
$1,97
1 DSLV / MYR
RM8,3331
1 DSLV / TRY
80,1987
1 DSLV / JPY
¥291,56
1 DSLV / ARS
ARS$2.602,37
1 DSLV / RUB
156,5953
1 DSLV / INR
172,7887
1 DSLV / IDR
Rp32.295,0768
1 DSLV / KRW
2.736,0936
1 DSLV / PHP
112,5855
1 DSLV / EGP
￡E.95,5056
1 DSLV / BRL
R$10,7168
1 DSLV / CAD
C$2,6989
1 DSLV / BDT
240,0051
1 DSLV / NGN
3.026,0973
1 DSLV / UAH
81,9126
1 DSLV / VES
Bs256,1
1 DSLV / CLP
$1.906,96
1 DSLV / PKR
Rs560,7605
1 DSLV / KZT
1.072,9802
1 DSLV / THB
฿63,8477
1 DSLV / TWD
NT$58,9621
1 DSLV / AED
د.إ7,2299
1 DSLV / CHF
Fr1,5957
1 DSLV / HKD
HK$15,4448
1 DSLV / MAD
.د.م17,8482
1 DSLV / MXN
$36,7799
1 DSLV / PLN
7,2102
1 DSLV / RON
лв8,5695
1 DSLV / SEK
kr18,9711
1 DSLV / BGN
лв3,3096
1 DSLV / HUF
Ft670,5092
1 DSLV / CZK
41,4685
1 DSLV / KWD
د.ك0,60085
1 DSLV / ILS
6,7177