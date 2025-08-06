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ITAM Games Fiyatı (ITAM)

Listelenmedi

ITAM Games (ITAM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00975982
$0,00975982$0,00975982
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ITAM Games (ITAM) Fiyatı

ITAM Games (ITAM), şu anda 0,00975982 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ITAM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ITAM Games Ana Piyasa Performansı:

$ 7,18 USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,07
ITAM Games 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ITAM Games (ITAM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ITAM Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ITAM Games / USD fiyat değişimi, $ +0,0013089284.
Son 60 gün içerisinde, ITAM Games / USD fiyat değişimi, $ +0,0014030492.
Son 90 gün içerisinde, ITAM Games / USD fiyat değişimi, $ +0,001659565006742344.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,07
30 Gün$ +0,0013089284+%13,41
60 Gün$ +0,0014030492+%14,38
90 Gün$ +0,001659565006742344+%20,49

ITAM Games (ITAM) Fiyat Analizi

En güncel ITAM Games fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00960183
$ 0,00960183$ 0,00960183

$ 0,0098352
$ 0,0098352$ 0,0098352

$ 0,784934
$ 0,784934$ 0,784934

-%0,48

+%0,07

-%6,11

ITAM Games (ITAM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 7,18
$ 7,18$ 7,18

0,00
0,00 0,00

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ITAM Games (ITAM) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

ITAM Games (ITAM) Token Ekonomisi

ITAM Games (ITAM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ITAM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ITAM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ITAM / VND
256,8296633
1 ITAM / AUD
A$0,0150301228
1 ITAM / GBP
0,007319865
1 ITAM / EUR
0,0083934452
1 ITAM / USD
$0,00975982
1 ITAM / MYR
RM0,0411864404
1 ITAM / TRY
0,3969318794
1 ITAM / JPY
¥1,43469354
1 ITAM / ARS
ARS$13,0652758376
1 ITAM / RUB
0,7815663856
1 ITAM / INR
0,8556434194
1 ITAM / IDR
Rp159,9970235808
1 ITAM / KRW
13,5552188016
1 ITAM / PHP
0,5612872482
1 ITAM / EGP
￡E.0,4724728862
1 ITAM / BRL
R$0,05367901
1 ITAM / CAD
C$0,0133709534
1 ITAM / BDT
1,190210049
1 ITAM / NGN
14,923252771
1 ITAM / UAH
0,406984494
1 ITAM / VES
Bs1,22973732
1 ITAM / CLP
$9,42798612
1 ITAM / PKR
Rs2,7647618096
1 ITAM / KZT
5,2500023744
1 ITAM / THB
฿0,3160229716
1 ITAM / TWD
NT$0,2925018054
1 ITAM / AED
د.إ0,0358185394
1 ITAM / CHF
Fr0,007807856
1 ITAM / HKD
HK$0,0765169888
1 ITAM / MAD
.د.م0,088814362
1 ITAM / MXN
$0,1826062322
1 ITAM / PLN
0,0360137358
1 ITAM / RON
лв0,0427480116
1 ITAM / SEK
kr0,0942798612
1 ITAM / BGN
лв0,0163964976
1 ITAM / HUF
Ft3,3572804818
1 ITAM / CZK
0,2071033804
1 ITAM / KWD
د.ك0,0029767451
1 ITAM / ILS
0,0335737808