Ivy Live (IVY) Nedir?

What is the project about? Web3 focused social networking platform. What makes your project unique? no fake accounts on the social network (thanks to KYC) and no sponsored content. (app revenue depends on paid subscriptions) The history of your project. The promotional website and social media of the project were created. Added liquidity to dex What's next for your project? create a list of beta testers for the project (on ivy live.io) What can your token be used for? subscription payment for the application and other payments for the application

Ivy Live (IVY) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Ivy Live (IVY) Token Ekonomisi

Ivy Live (IVY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IVY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!