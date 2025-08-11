IUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

IUSD Fiyat Bilgileri

IUSD Resmi Websitesi

IUSD Token Ekonomisi

IUSD Fiyat Tahmini

iZUMi Bond USD Fiyatı (IUSD)

iZUMi Bond USD (IUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,956333$0,956333
+%3,001D
mexc
USD

Bugünkü iZUMi Bond USD (IUSD) Fiyatı

iZUMi Bond USD (IUSD), şu anda 0,932784 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. IUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

iZUMi Bond USD Ana Piyasa Performansı:

24 saatlik işlem hacmi
+%0,54
iZUMi Bond USD 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki IUSD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, IUSD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında iZUMi Bond USD (IUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, iZUMi Bond USD / USD fiyat değişimi, $ +0,00504723.
Son 30 gün içerisinde, iZUMi Bond USD / USD fiyat değişimi, $ -0,0366049626.
Son 60 gün içerisinde, iZUMi Bond USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0875883243.
Son 90 gün içerisinde, iZUMi Bond USD / USD fiyat değişimi, $ +0,52007946963979556.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00504723+%0,54
30 Gün$ -0,0366049626-%3,92
60 Gün$ +0,0875883243+%9,39
90 Gün$ +0,52007946963979556+%126,02

iZUMi Bond USD (IUSD) Fiyat Analizi

En güncel iZUMi Bond USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,923757
$ 0,975534
$ 3,85
-%3,02

+%0,54

+%2,58

iZUMi Bond USD (IUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
--
0,00
iZUMi Bond USD (IUSD) Nedir?

iUSD, in its full name, iZUMi Bond USD, is 100% backed by iZUMi’s collaterals and future revenues. iUSD is 1:1 pegged to USD, issued by iZUMi Finance and sold to private investors as a bond to raise funds for future development of iZUMi’s ecosystem.

iZUMi Bond USD (IUSD) Token Ekonomisi

iZUMi Bond USD (IUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

