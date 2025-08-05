Jack The Goat (JACK) Nedir?

JACK IS A FRENCH BOURGEOISIE GOAT WHO TOOK A PILL IN SOLANA. Jack the Goat is an ambitious meme project, looking to build a kingdom on Solana with the help of our community. With a goal of making you laugh, at the heart, we also want to grow together so that we can all be bourgeoisies thanks to the G.O.A.T.

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Jack The Goat (JACK) Kaynağı Resmi Websitesi

Jack The Goat (JACK) Token Ekonomisi

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