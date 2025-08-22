Japanese Pygmy Hippo (UTA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%19,38 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%53,09 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Japanese Pygmy Hippo (UTA) canlı fiyatı --. UTA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UTA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UTA son bir saatte -%19,38 değişim gösterdi, 24 saatte -%53,09 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 156,96K$ 156,96K $ 156,96K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Japanese Pygmy Hippo piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UTA arzı 0,00 olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 156,96K.