Japanese Pygmy Hippo Logosu

Japanese Pygmy Hippo Fiyatı (UTA)

Listelenmedi

1 UTA / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%52,901D
Japanese Pygmy Hippo (UTA) Canlı Fiyat Grafiği
Japanese Pygmy Hippo (UTA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%19,38

-%53,09

--

--

Japanese Pygmy Hippo (UTA) canlı fiyatı --. UTA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UTA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UTA son bir saatte -%19,38 değişim gösterdi, 24 saatte -%53,09 ve son 7 günde -- değişim gösterdi.

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 156,96K
$ 156,96K$ 156,96K

0,00
0,00 0,00

420.690.000.000,0
420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Japanese Pygmy Hippo piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UTA arzı 0,00 olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 156,96K.

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Japanese Pygmy Hippo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Japanese Pygmy Hippo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Japanese Pygmy Hippo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Japanese Pygmy Hippo / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%53,09
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Nedir?

This project introduces a meme fan token inspired by “UTA,” the beloved baby pygmy hippo born in a Japanese zoo. Built on the Ethereum blockchain, the token aims to unite a global community of fans through a fun and decentralized digital asset. It has 0/0 tax, renounced ownership, and burned liquidity. The token embodies both entertainment and community value, serving as a unique way for supporters to engage, trade, and share in the cultural moment surrounding UUTA. It is a community-driven asset within the Ethereum ecosystem.

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Kaynağı

Japanese Pygmy Hippo Fiyat Tahmini (USD)

Japanese Pygmy Hippo (UTA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Japanese Pygmy Hippo (UTA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Japanese Pygmy Hippo için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Japanese Pygmy Hippo fiyat tahminini hemen kontrol edin!

UTA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Token Ekonomisi

Japanese Pygmy Hippo (UTA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UTA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Japanese Pygmy Hippo (UTA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Japanese Pygmy Hippo (UTA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı UTA fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
UTA / USD güncel fiyatı nedir?
UTA / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Japanese Pygmy Hippo varlığının piyasa değeri nedir?
UTA piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki UTA arzı nedir?
Dolaşımdaki UTA arzı, 0,00 USD.
UTA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
UTA, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük UTA fiyatı (ATL) nedir?
UTA, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
UTA işlem hacmi nedir?
UTA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
UTA bu yıl daha da yükselir mi?
UTA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için UTA fiyat tahminine göz atın.
