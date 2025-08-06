Jelli (JELLI) Nedir?

Jelli is the first animated ERC20-i inscription token. Celebrating BTC and ETH inscriptions, it was launched on the day of BTC halving in 2024 by a group of passionate and dedicated Base devs.

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Jelli (JELLI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Jelli (JELLI) Token Ekonomisi

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