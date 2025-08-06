Jetset (JTS) Nedir?

Fuel the ever-growing industries of Luxury, Travel and Wellness. $JTS will be used for luxury home rentals, exotic car rentals, travel, wellness programs and even Metaverse real estate transactions! Jetset isn't just a token, it's a lifestyle.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Jetset (JTS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Jetset (JTS) Token Ekonomisi

Jetset (JTS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JTS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!