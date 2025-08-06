Jimmy on Solana Fiyatı (JIMMY)
Jimmy on Solana (JIMMY), şu anda 0,00018942 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. JIMMY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki JIMMY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, JIMMY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Jimmy on Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Jimmy on Solana / USD fiyat değişimi, $ +0,0000110509.
Son 60 gün içerisinde, Jimmy on Solana / USD fiyat değişimi, $ +0,0000097929.
Son 90 gün içerisinde, Jimmy on Solana / USD fiyat değişimi, $ -0,00000049763516594843.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0000110509
|+%5,83
|60 Gün
|$ +0,0000097929
|+%5,17
|90 Gün
|$ -0,00000049763516594843
|-%0,26
En güncel Jimmy on Solana fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-%13,57
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Jimmy has big dreams of becoming a millionaire. He heard stories of people making it by buying meme coins and he was convinced that he could do the same. Jimmy had always been fascinated with internet culture and had a knack for creating viral memes. He knew that memes were all the rage these days and thought that he could create a meme that was both fun and profitable. Excited by the prospect of his newfound idea, Jimmy began working tirelessly on his meme coin. He spent countless hours researching the best blockchain technology to use and crafting the perfect marketing strategy to attract investors. He created a Twitter for his coin and began posting memes to attract attention. To his surprise, people began to take notice. As the value of Jimmy's meme coin began to skyrocket, he started getting invited to speak at Twitter spaces and even landed a few interviews on national news shows. With great success came great responsibility. Jimmy soon realized that he needed to work hard to maintain the value of his coin and protect his investors. He hired a team of developers to help him manage his coin and continued to work tirelessly to improve it.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Jimmy on Solana (JIMMY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JIMMY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 JIMMY / VND
₫4,9845873
|1 JIMMY / AUD
A$0,0002917068
|1 JIMMY / GBP
￡0,000142065
|1 JIMMY / EUR
€0,0001629012
|1 JIMMY / USD
$0,00018942
|1 JIMMY / MYR
RM0,0007993524
|1 JIMMY / TRY
₺0,0077037114
|1 JIMMY / JPY
¥0,02784474
|1 JIMMY / ARS
ARS$0,2535727656
|1 JIMMY / RUB
₽0,0151687536
|1 JIMMY / INR
₹0,0166064514
|1 JIMMY / IDR
Rp3,1052454048
|1 JIMMY / KRW
₩0,2630816496
|1 JIMMY / PHP
₱0,0108935442
|1 JIMMY / EGP
￡E.0,0091698222
|1 JIMMY / BRL
R$0,00104181
|1 JIMMY / CAD
C$0,0002595054
|1 JIMMY / BDT
৳0,023099769
|1 JIMMY / NGN
₦0,289632651
|1 JIMMY / UAH
₴0,007898814
|1 JIMMY / VES
Bs0,02386692
|1 JIMMY / CLP
$0,18297972
|1 JIMMY / PKR
Rs0,0536588976
|1 JIMMY / KZT
₸0,1018928064
|1 JIMMY / THB
฿0,0061334196
|1 JIMMY / TWD
NT$0,0056769174
|1 JIMMY / AED
د.إ0,0006951714
|1 JIMMY / CHF
Fr0,000151536
|1 JIMMY / HKD
HK$0,0014850528
|1 JIMMY / MAD
.د.م0,001723722
|1 JIMMY / MXN
$0,0035440482
|1 JIMMY / PLN
zł0,0006989598
|1 JIMMY / RON
лв0,0008296596
|1 JIMMY / SEK
kr0,0018297972
|1 JIMMY / BGN
лв0,0003182256
|1 JIMMY / HUF
Ft0,0651585858
|1 JIMMY / CZK
Kč0,0040194924
|1 JIMMY / KWD
د.ك0,0000577731
|1 JIMMY / ILS
₪0,0006516048