Jin the Snake (JIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00004456 $ 0,00004456 $ 0,00004456 24 sa Düşük $ 0,00006882 $ 0,00006882 $ 0,00006882 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00004456$ 0,00004456 $ 0,00004456 24 sa Yüksek $ 0,00006882$ 0,00006882 $ 0,00006882 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00006882$ 0,00006882 $ 0,00006882 En Düşük Fiyat $ 0,00004456$ 0,00004456 $ 0,00004456 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,49 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%23,63 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Jin the Snake (JIN) canlı fiyatı $0,00004795. JIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004456 ve en yüksek $ 0,00006882 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00006882, en düşük fiyatı ise $ 0,00004456 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JIN son bir saatte +%0,49 değişim gösterdi, 24 saatte -%23,63 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Jin the Snake (JIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 47,90K$ 47,90K $ 47,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 47,90K$ 47,90K $ 47,90K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Jin the Snake piyasa değeri $ 47,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JIN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 47,90K.