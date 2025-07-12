JOCX Fiyatı (JOCX)
JOCX (JOCX), şu anda 0,119127 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. JOCX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, JOCX / USD fiyat değişimi, $ -0,0003340569509758.
Son 30 gün içerisinde, JOCX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, JOCX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, JOCX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0003340569509758
|-%0,27
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel JOCX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,00
-%0,27
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
JOCX is the official ERC-20 token of Japan Open Chain. It is issued on a one-to-one basis through a mint-and-burn mechanism by locking the native token, JOC Coin, on the Japan Open Chain network. Japan Open Chain (JOC) is a public blockchain designed to comply with Japanese laws, regulations, and business practices. It is fully compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM), allowing seamless migration of existing smart contracts. Operated by a consortium of well-established Japanese companies, Japan Open Chain ensures high reliability, legal compliance, and decentralized governance. The network uses a Proof-of-Authority (PoA) model with real-name corporate validators, making it a trusted infrastructure for enterprises, municipalities, and government agencies. Its native token, JOC Coin, is used to pay gas fees, while the official ERC-20 token JOCX, issued via a mint-and-burn mechanism, enables interoperability with Ethereum-based DeFi ecosystems. Japan Open Chain is positioned as a practical and secure Web3 infrastructure that bridges traditional industries and blockchain technology, and is already being adopted in real-world use cases both in and outside of Japan.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 JOCX / VND
₫3.134,827005
|1 JOCX / AUD
A$0,18107304
|1 JOCX / GBP
￡0,08815398
|1 JOCX / EUR
€0,10125795
|1 JOCX / USD
$0,119127
|1 JOCX / MYR
RM0,50628975
|1 JOCX / TRY
₺4,78414032
|1 JOCX / JPY
¥17,511669
|1 JOCX / RUB
₽9,29786235
|1 JOCX / INR
₹10,22347914
|1 JOCX / IDR
Rp1.921,40295681
|1 JOCX / KRW
₩164,31306237
|1 JOCX / PHP
₱6,72829296
|1 JOCX / EGP
￡E.5,89559523
|1 JOCX / BRL
R$0,66234612
|1 JOCX / CAD
C$0,16201272
|1 JOCX / BDT
৳14,48107812
|1 JOCX / NGN
₦182,15113935
|1 JOCX / UAH
₴4,97593479
|1 JOCX / VES
Bs13,580478
|1 JOCX / CLP
$113,885412
|1 JOCX / PKR
Rs33,88091007
|1 JOCX / KZT
₸61,85192967
|1 JOCX / THB
฿3,86447988
|1 JOCX / TWD
NT$3,48327348
|1 JOCX / AED
د.إ0,43719609
|1 JOCX / CHF
Fr0,09411033
|1 JOCX / HKD
HK$0,93395568
|1 JOCX / MAD
.د.م1,072143
|1 JOCX / MXN
$2,22052728
|1 JOCX / PLN
zł0,43362228
|1 JOCX / RON
лв0,51701118
|1 JOCX / SEK
kr1,13885412
|1 JOCX / BGN
лв0,19894209
|1 JOCX / HUF
Ft40,72713876
|1 JOCX / CZK
Kč2,51238843
|1 JOCX / KWD
د.ك0,036333735
|1 JOCX / ILS
₪0,39669291