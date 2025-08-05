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Jones GLP Fiyatı (JGLP)

Listelenmedi

Jones GLP (JGLP) Canlı Fiyat Grafiği

$1,47
$1,47$1,47
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Jones GLP (JGLP) Fiyatı

Jones GLP (JGLP), şu anda 1,47 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. JGLP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Jones GLP Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Jones GLP 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Jones GLP (JGLP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Jones GLP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Jones GLP / USD fiyat değişimi, $ -0,6778068570.
Son 60 gün içerisinde, Jones GLP / USD fiyat değişimi, $ -0,6615307230.
Son 90 gün içerisinde, Jones GLP / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,6778068570-%46,10
60 Gün$ -0,6615307230-%45,00
90 Gün$ 0--

Jones GLP (JGLP) Fiyat Analizi

En güncel Jones GLP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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Jones GLP (JGLP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Jones GLP (JGLP) Nedir?

jGLP is a product of JonesDAO, a protocol that is already listed on CoinGecko. Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options. We deploy vaults that enable one-click access to institutional-grade options strategies while unlocking capital efficiency & liquidity for DeFi options through yield-bearing options-backed asset tokens. Jones recently launched a set of advanced strategy vaults, jGLP & jUSDC, that are built on top of the GMX platform and GLP. These vaults deliver transparent and consistent leveraged yield to users. They work in tandem to amplify the yield generated by GLP for depositors. - jGLP: Smart Leverage on the underlying GLP rewards rate - jUSDC: Transparent USDC yield without the inefficiencies of competing methods Both vaults offer optional auto-compounding. Choosing to auto-compound allows users to mint the jGLP and jUSDC receipt tokens. The jGLP vault accrues yield in ETH, while the jUSDC vault accrues yield in USDC. How do they work? The jGLP and jUSDC vaults are complementary. At a high level, the two Vaults work together by doing the following: 1. Users can deposit GLP or any GLP basket token into the jGLP Vault, and USDC into the jUSDC Vault. 2. The jGLP Vault borrows USDC collateral from the jUSDC Vault to mint more GLP, thereby gaining leverage on its GLP position. 3. The jGLP Vault delivers amplified and transparent real yield to depositors. 4. The jUSDC Vault delivers USDC yield to depositors by receiving a portion of the yield from the GLP strategy built on its collateral. The jGLP Vault only borrows from the jUSDC vault, and does not interact with any other leverage sources. jGLP maintains exposure similar to the broad crypto market (i.e ETH, BTC, etc.) while earning multiples of the base GLP yield. Even better, jGLP uses Smart Leverage, developed with extensive backtesting, to automatically rebalance within an algorithmically determined range.

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Jones GLP (JGLP) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Jones GLP (JGLP) Token Ekonomisi

Jones GLP (JGLP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JGLP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

JGLP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JGLP / VND
38.683,05
1 JGLP / AUD
A$2,2638
1 JGLP / GBP
1,1025
1 JGLP / EUR
1,2642
1 JGLP / USD
$1,47
1 JGLP / MYR
RM6,2181
1 JGLP / TRY
59,7702
1 JGLP / JPY
¥216,09
1 JGLP / ARS
ARS$1.994,5695
1 JGLP / RUB
117,2325
1 JGLP / INR
129,1983
1 JGLP / IDR
Rp24.098,3568
1 JGLP / KRW
2.036,0088
1 JGLP / PHP
84,2898
1 JGLP / EGP
￡E.71,2215
1 JGLP / BRL
R$8,0703
1 JGLP / CAD
C$2,0139
1 JGLP / BDT
179,0166
1 JGLP / NGN
2.237,4429
1 JGLP / UAH
61,3284
1 JGLP / VES
Bs185,22
1 JGLP / CLP
$1.420,02
1 JGLP / PKR
Rs416,1864
1 JGLP / KZT
793,7265
1 JGLP / THB
฿47,4957
1 JGLP / TWD
NT$43,953
1 JGLP / AED
د.إ5,3949
1 JGLP / CHF
Fr1,176
1 JGLP / HKD
HK$11,5248
1 JGLP / MAD
.د.م13,3182
1 JGLP / MXN
$27,7536
1 JGLP / PLN
5,4243
1 JGLP / RON
лв6,4386
1 JGLP / SEK
kr14,1855
1 JGLP / BGN
лв2,4696
1 JGLP / HUF
Ft506,709
1 JGLP / CZK
31,2228
1 JGLP / KWD
د.ك0,44835
1 JGLP / ILS
5,0127